„A doua viață” pentru telefon

Dezactivând această opțiune, veți beneficia de câteva ore suplimentare de autonomie a bateriei în fiecare zi. Uneori, o singură atingere în setări este suficientă pentru a oferi telefonului o „a doua viață”. Și nu trebuie să cumpărați un gadget nou sau să schimbați bateria!

Prin urmare, verificarea și ajustarea setărilor de geolocalizare poate fi o soluție simplă pentru a economisi bateria telefonului. Utilizatorii pot alege să activeze această funcție doar atunci când este necesară, pentru a găsi echilibrul între funcționalitate și autonomie.

Experții spun că dezactivând această funcție se economisește 40% din durata de viață a bateriei.

Funcția care epuizează bateria

Mulți utilizatori de smartphone-uri se confruntă cu problema descărcării rapide a bateriei, chiar și atunci când telefonul nu este folosit intensiv.

Cauza ar putea fi o funcție ascunsă care consumă constant energie, nu neapărat o baterie uzată.

Funcția care epuizează bateria este geolocalizarea, care urmărește constant locația utilizatorului, chiar și atunci când nu sunt folosite hărțile sau navigația.

Dezactivarea geolocalizării poate prelungi semnificativ durata de viață a bateriei smartphone-ului. Această funcție solicită constant procesorul și consumă de două ori mai multă energie când este activă permanent.

Multe aplicații precum vremea, rețelele sociale, camera foto sau magazinele online au acces la geolocalizare, astfel încât telefonul funcționează nonstop în fundal.

Cum să dezactivați geolocalizarea

Pe Android:

Deschideți Setări, găsiți secțiunea Securitate și locație sau Locație;

Dezactivați comutatorul Determinare locație;

Sau selectați Acces la locație doar pentru aplicațiile necesare.

Pe iPhone:

Mergeți la Setări, apoi Confidențialitate și găsiți Servicii de localizare;

Dezactivați complet geolocalizarea sau păstrați-o doar pentru aplicațiile importante.

Dacă nu doriți să dezactivați complet GPS-ul, activați-l doar în timpul călătoriilor sau când folosiți hărțile.

