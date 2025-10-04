Renașterea casetofonului

Noile dispozitive îmbină nostalgia cu tehnologia actuală, funcționând atât cu baterii, cât și cu Bluetooth. Tiberius Toader, directorul general al ZASS România, a declarat pentru Radio Târgu Mureș: „Puteți să-i spuneți și casetofon. Este o denumire veche, este de numirea originală, să zic, la acest tip de produs, însă noi l-am adus la zi cu tehnologia de ultimă oră, cu funcționalități pe care toată lumea le utilizează astăzi, mai ales tinerii.”

Interesul pentru produsele retro este în creștere la nivel global. Tiberius Toader anticipează o tendință similară în România: „Casetofonul va reveni, este un fel de protest împotriva digitalului, protest împotriva modului de a trăi viața pe repede înainte. Trebuie un pic să ne luăm timp și să ascultăm lucrurile ca pe vremuri.”

Ioan Toader, fostul inginer șef al Electromureș, apreciază evoluția tehnologică a produselor, menținând totodată esența brandului: „Normal, produsele au urcat pe spirala evoluții tehnologice, dar păstrează în ele sufletul Electromureșului, în sensul că suntem alături de oameni ca preț, ca și calitate, ca post vânzare, service și consultanță pentru oameni, ca să le folosească la modul cel mai bun.”

Istoria Electromureș

Electromureș a fost o companie emblematică în perioada comunistă, cu peste 9.000 de angajați și 600 de produse în portofoliu. După privatizare în 1998, a trecut prin mai multe schimbări de proprietari.

În 2023, ZASS România a achiziționat drepturile asupra mărcii Electromureș. Decizia a fost influențată de legătura personală a asociaților cu brandul, unul dintre ei fiind fost inginer la Electromureș timp de 22 de ani.

Pe lângă casetofoane, Electromureș comercializează acum pick-up-uri, radiouri și boxe. Compania intenționează să extindă gama de produse, inclusiv cu electrocasnice.

