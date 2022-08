În weekend, Mioara Roman a ajuns de urgență la spital după ce și-a pierdut echilibrul și s-a împiedicat, astfel că s-a lovit foarte rău. Mama Oanei Roman și a Catincăi va trece printr-un proces de recuperare și va rămâne în continuare sub supravegherea medicilor.

Oana Roman va pleca în vacanță cu fiica ei, astfel că Mioara Roman va rămâne în grija celeilalte fiice, Catinca.

„Primesc foarte multe mesaje și întrebări despre mama. Eu am reușit să plec aseară pentru că pe zi am reușit să organizez ce trebuie pentru ea, iar aseară s-a întors Catinca la București, de azi a preluat ea „ștafeta”, ca să spun așa.

Catinca a fost azi la mama, a vorbit cu doctorii, a vorbit cu cei de acolo de la centru pentru a organiza tot ce trebuie pentru externarea mamei și fiind Catinca la București am putut pleca liniștită”, a declarat fiica lui Petre Roman.

„S-a împiedicat și s-a lovit foarte rău”

Vedeta a recunoscut că s-a speriat foarte rău pentru mama ei, care are 82 de ani. „Mama nu mai are echilibrul pe care-l avea. Într-o fracțiune de secundă, s-a împiedicat și s-a lovit foarte rău, chiar dacă a primit ajutor imediat. Ne-am speriat foarte rău. Din fericire, doctorii mi-au spus că a avut un înger și Dumnezeu a fost lângă ea pentru că nu are leziuni interne, nu are nimic la cap, la creier. Are doar niște leziuni externe destul de serioase, pentru care va face recuperare. Este conștientă, lucidă, cooperantă”, a adăugat Oana.

