Mioara Roman urmează să fie externată astăzi de la Spitalul Elias, unde a fost internată în urmă cu câteva zile. Va fi transferată la altă unitate medicală, va continua investigațiile. Are probleme de sănătate acum din cauza unei căzături.

„Astăzi, doctorii mi-au spus că e bine, că este spre bine. Este conștientă, este lucidă, este cooperantă. Va mai necesita o perioadă de recuperare pentru că are niște leziuni externe destul de serioase, care trebuie tratate. Dar este ok. Mulțumesc tuturor medicilor de la Spitalul Elias, care au preluat-o la UPU, doamnelor asistente, infirmiere.

Dar o vom transfera într-un alt spital o perioadă pentru a face mai multe investigații și un anumit tip de recuperare”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Totodată, vedeta a recunoscut că s-a speriat foarte rău pentru mama ei, care are 82 de ani. „Mama nu mai are echilibrul pe care-l avea. Într-o fracțiune de secundă, s-a împiedicat și s-a lovit foarte rău, chiar dacă a primit ajutor imediat. Ne-am speriat foarte rău.

Din fericire, doctorii mi-au spus că a avut un înger și Dumnezeu a fost lângă ea pentru că nu are leziuni interne, nu are nimic la cap, la creier. Are doar niște leziuni externe destul de serioase, pentru care va face recuperare. Este conștientă, lucidă, cooperantă”, a adăugat Oana.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Invitată acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege.

A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

