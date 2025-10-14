Noi modificări la Legea Pensiilor Private

Cea mai importantă prevedere permite bolnavilor oncologici să solicite și să primească integral suma acumulată în Pilonul 2 de pensii, într-o singură plată.

Pentru ceilalți participanți, legea stabilește că se pot retrage doar 30% din suma acumulată, restul fiind plătit în tranșe lunare pe parcursul a opt ani.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au înregistrat o creștere semnificativă. La finalul lunii iunie 2025, activele acestora au ajuns la 170,8 miliarde lei, cu 19% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Majoritatea sumelor din Pilonul 2 sunt investite în titluri de stat, reprezentând 66,3% din totalul activelor. Acțiunile ocupă locul doi cu 23,7%, urmate de obligațiunile corporative cu 4%.

În iunie 2025, contribuțiile încasate au atins 1,93 miliarde lei, cu o medie de 431 lei per participant. Numărul total de participanți la Pilonul 2 a ajuns la 8.383.408.

Pilonul 3 de pensii

Fondurile de pensii facultative (Pilonul 3) au înregistrat, de asemenea, o creștere. Activele acestora au ajuns la 6,26 miliarde lei în iunie 2025, cu 17,5% mai mult față de anul anterior.

Conform raportului ASF, „cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”. Contribuțiile lunare la Pilonul 3 au atins 76 milioane lei, cu o medie de 167 lei per participant.

În prezent, peste 8,3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Fondurile private au acumulat peste 150 de miliarde de lei, cu o contribuție actuală de 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat.

