Aniversările sunt momente speciale pentru mulți dintre noi, dar un bărbat din Statele Unite a dus sărbătorirea la un alt nivel, transformându-și ziua de naștere într-un record mondial certificat de Guinness World Records.

Pe 3 februarie 2018, Paul Morgan a reușit să-și prelungească ziua de naștere la impresionanta durată de 48 de ore, călătorind strategic prin mai multe fusuri orare.

Paul, care se afla în Noua Zeelandă într-un tur de o lună, a decis să marcheze această aniversare într-un mod unic. Inspirația a venit după ce a studiat realizarea unui german, Sven Hagemeier, care în 2014 și-a extins ziua de naștere la 46 de ore.

Morgan a fost hotărât să depășească acest record. „Jumătate dintre prietenii mei au spus că planul este nebunesc, cealaltă jumătate l-au considerat stupid, dar nu m-am lăsat descurajat”, a declarat el

Călătoria lui Paul a început în Apia, Samoa, de unde a zburat spre Auckland, Noua Zeelandă. Următoarea etapă l-a purtat peste linia internațională a datei, din Auckland în Los Angeles, SUA.

Ultimul segment al călătoriei s-a încheiat în Lihue, Hawaii, unde cele 48 de ore aniversare s-au încheiat „glorios”.

Întreaga operațiune a fost extrem de precisă, iar Paul a avut parte de momente tensionate. „Cel mai aproape de a rata tentativa a fost pe zborul din Auckland spre Los Angeles. Era crucial să traversez linia internațională a datei într-o fereastră de o oră când cele două fusuri orare erau în aceeași zi”, a explicat el.

Zborul său a trecut linia la 11.01:05 UTC, cu doar un minut și cinci secunde înainte de a pierde timpul acumulat.

Paul Morgan nu este străin de explorări îndrăznețe. Pasiunea sa pentru călătorii l-a dus în locuri precum Republica Dominicană, Mexic și Fiji.

Încurajându-i pe alții să-și încerce norocul, el a spus că „am avut mereu o pasiune profundă pentru a împinge limitele, a explora necunoscutul și a rezolva probleme. Viața este fie o aventură, fie nimic”.

