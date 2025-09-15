„O țară nu poate exista fără putere (…) Dacă puterea începe să se destrame, vor fi probleme. Știm, țara noastră a trecut prin asta, mai ales în anii 1990”, a spus Medvedev.

El a explicat că este vorba atât despre agențiile federale, cât și despre președinte. Totuși, a remarcat președintele Rusiei Unite, că „puterea începe de jos”, de la nivel municipal și regional, în special de la conducătorii regiunilor.

În Rusia, între 12 și 14 septembrie, au avut loc alegeri în 81 de regiuni ale țării, unde au fost aleși 21 de guvernatori și aproximativ 46.000 de deputați de diferite niveluri.

În aproape jumătate dintre domeniile unde au avut loc alegeri directe pentru funcția de guvernator, au câștigat deja șefii în exercițiu ai regiunilor și interimarii. În majoritatea regiunilor, numărarea voturilor este încă în curs.

Rezultatele „Rusiei Unite” la alegeri au fost numite de Dmitri Medvedev drept „impresionante”. În 19 din cele 20 de regiuni unde au avut loc alegeri directe pentru funcția de guvernator, șefii în exercițiu au candidat din partea acestui partid.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat în 2020 opinia că, având în vedere particularitățile țării, trebuie să existe o putere prezidențială puternică.

Trecerea la o republică parlamentară în Rusia este posibilă, dar inoportună, consideră șeful statului.

„Pentru ca o republică parlamentară să funcționeze eficient, este nevoie ca structura politică să fi crescut timp îndelungat. În aceeași Europă, unele partide există de secole, iar la noi, de regulă, un partid este legat de o persoană concretă”, a explicat atunci Putin, dând ca exemplu Partidul Liberal Democrat al Rusiei și pe fostul său lider, Vladimir Jirinovski.

Succesul autorităților depinde de încrederea pe care populația o are în ele, mai spunea președintele Rusiei.