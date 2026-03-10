O investigație realizată de publicația suedeză Svenska Dagbladet, și citată de PhoneArena a scos în evidență practici controversate prin care imagini captate de device-urile purtabile sunt trimise către angajați din Kenya, fără știrea utilizatorilor.

Imaginile personale, trimise pe alt continent fără știrea ta

Potrivit investigației suedezilor, subcontractorul kenyan Sama, care colaborează cu Meta, primește înregistrări video realizate de ochelarii inteligenți Ray-Ban.

Angajații Sama, cunoscuți sub numele de analiști de date, sunt responsabili de etichetarea și analizarea acestor imagini pentru a antrena algoritmii de inteligență artificială ai Meta.

În timpul acestui proces, ei ajung să fie martori la momente extrem de intime din viețile utilizatorilor. Pentru a proteja confidențialitatea datelor, angajaților Sama le este interzis să utilizeze telefoane mobile sau alte dispozitive de înregistrare în timpul programului de lucru.

Totuși, aceștia au mărturisit sub anonimat că imaginile primite includ detalii personale, precum datele de pe cardurile bancare sau evenimente private pe care nimeni nu le-ar dori expuse.

Un alt aspect alarmant este faptul că software-ul Meta, care ar trebui să estompeze fețele persoanelor din imagini, nu funcționează întotdeauna.

„Ne trezim analizând momente care nu ar trebui să fie văzute de nimeni în afara persoanei care le-a înregistrat”, a declarat un angajat Sama în cadrul investigației.

Pentru a utiliza ochelarii Ray-Ban, utilizatorii sunt nevoiți să accepte termeni și condiții complexe, care permit Meta să prelucreze datele colectate.

Cu toate acestea, investigația arată că documentele legale sunt redactate într-un mod vag, fără a detalia clar când și cum sunt trimise imaginile către echipele din Kenya.

Chiar și activități aparent banale, cum ar fi utilizarea comenzilor vocale pentru a interacționa cu ochelarii, pot declanșa trimiterea datelor către Sama.

În plus, foști angajați Meta, citați anonim în cadrul investigației, susțin că gigantul tech are o abordare opacă în ceea ce privește modul în care gestionează și utilizează datele utilizatorilor.

„Meta va face orice dorește cu datele utilizatorilor, atâta timp cât aceștia își dau acordul”, a comentat una dintre surse.

Întrebați de către publicația suedeză care a realizat investigația despre concluziile acesteia, reprezentanții Meta au oferit un răspuns general, referindu-se la clauzele deja incluse în politica de confidențialitate.

Sama, pe de altă parte, nu a răspuns solicitărilor pentru interviuri oficiale sau explicații suplimentare.

Un viitor cel puțin îndoielnic pentru ochelarii cu AR

Ochelarii inteligenți sunt considerați de mulți drept viitorul tehnologiei purtabile, dar aceste dezvăluiri ridică semne de întrebare serioase. Trendul mondial se îndreaptă către ochelarii cu AR.

„Am fost un susținător al ideii că ochelarii cu realitate augmentată vor înlocui smartphone-urile, dar acest raport m-a lăsat dezamăgit”, mărturisesc alte persoane citate în această investigație. „Nu am cumpărat ochelari pentru a-mi expune viața privată unor străini de pe alt continent”.

Într-o lume ideală, pentru a recâștiga încrederea utilizatorilor, companiile din domeniu vor trebui să își revizuiască politicile de confidențialitate și să ofere mai multă transparență.

