Aplicația, numită „Veritas”, este destinată exclusiv utilizării interne și ajută echipa de inginerie să testeze noi funcții pentru asistentul virtual.

Conform GSM Arena, Veritas poate căuta prin informații personale precum melodii, e-mailuri, fotografii și videoclipuri.

De asemenea, poate executa acțiuni în aplicații, cum ar fi editarea fotografiilor.

Aplicația internă Apple

Veritas funcționează similar cu ChatGPT, permițând conversații cu modelul lingvistic al Apple și stocând istoricul discuțiilor.

Cu toate acestea, compania nu intenționează să o lanseze pentru public.

Noul Siri bazat pe inteligență artificială

Inițial programată pentru această primăvară, lansarea noului Siri a fost amânată pentru martie anul viitor.

Apple se află în discuții avansate cu OpenAI, Google și Anthropic pentru a obține ajutor în dezvoltarea asistentului virtual.

Planuri de integrare a inteligenței artificiale

Pe lângă Siri, Apple intenționează să integreze inteligența artificială și în alte dispozitive, inclusiv în cele pentru casă, în difuzorul HomePod și în Apple TV.

Dezvoltarea Veritas arată interesul Apple pentru tehnologiile AI, deși compania a fost reticentă în a intra pe piața chatboților.

