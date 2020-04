De Daniel Ionașcu,

Adrian este din Petroșani și a comandat de curând o chitară pentru băiețelul său de pe un site numit Emperio.ro. Când a sosit produsul, nu a putut să verifice coletul. Așa că a achitat, iar curierul a plecat. Nu mică i-a fost mirarea când, după ce a deschis pachetul, a descoperit o chitară de altă marcă și altă culoare. Nici chitanță sau factură nu a găsit în colet.

A încercat să lămurească situația cu firma din spatele site-ului, numită Grand Concept Online. A cerut socoteală, dar spune că reprezentanții firmei i-au închis telefonul în nas.

Inclusiv marca este alta. Am comandat o marcă și mi-au trimis o chitară chinezească cu imperfecțiuni. Fără verificare. Am încercat să rezolv situația amiabil, dar mi-au închis telefonul. Am făcut o sesizare la ANPC. Mi-au spus la telefon că să mai aștept, ceva bizar pentru mine. În data de 9 aprilie am sesizat ANPC, azi (13 aprilie – n. r.) am sesizat Poliția. Nu mi s-a dat voie să verific produsul fără să achit, și, după ce am achitat, șoferul a tăiat-o.

Adrian Motău, pentru Libertatea: