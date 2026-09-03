Proiectul, parte a unui pachet mai amplu de măsuri, are ca scop prevenirea situațiilor în care o persoană încasează simultan salariul și pensia integrală din surse publice.

Limitarea cumulării veniturilor din sectorul public

Măsura adoptată tacit ieri vizează utilizarea mai responsabilă a fondurilor publice, au precizat inițiatorii proiectului de lege.

Cum poți cumula pensia cu salariul în 2026. Regulile, excepțiile și ce se schimbă după proiectul adoptat tacit în Senat

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Astfel, în cazul pensionarilor români care beneficiază de pensii de serviciu sau militare și care doresc să lucreze în instituțiile publice, aceștia vor putea continua să activeze doar cu condiția reducerii pensiei cu 85% pe durata angajării.

Funcționarii publici pot munci până la 70 de ani

Un alt punct important al proiectului reglementează situația funcționarilor publici care ating vârsta standard de pensionare, dar doresc să-și continue activitatea.

Aceștia pot solicita anual prelungirea activității, până la vârsta maximă de 70 de ani, cu condiția aprobării de către conducerea instituției. Solicitarea trebuie depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de pensionare.

Reguli noi pentru detașări și suspendări

Textul legislativ include și prevederi tranzitorii pentru detașările deja în desfășurare, precum și pentru suspendările raporturilor de serviciu.

În cazul angajaților detașați la organisme europene sau internaționale, perioada maximă de suspendare va fi limitată la șase ani.

Obiectivul este de a evita blocarea posturilor pe perioade îndelungate și de a facilita o mai bună organizare în instituțiile publice.

Proceduri clare în cazul reorganizării instituțiilor

Reorganizarea instituțiilor publice, care poate duce la reducerea unor posturi, este un alt aspect abordat de proiect.

Funcționarii aflați în preaviz vor avea acces la lista posturilor vacante compatibile cu calificările lor.

Dacă mai mulți candidați sunt eligibili pentru aceeași funcție, instituția are dreptul să organizeze un examen de selecție. Pe durata desfășurării examenului, perioada de preaviz va fi suspendată pentru a asigura un proces transparent și echitabil.

Care sunt excepțiile de la lege

Proiectul care a trecut de Senat nu afectează pensionarii care lucrează în sectorul privat, unde cumulul pensiei cu veniturile salariale rămâne necondiționat.

Cum poți cumula pensia cu salariul în 2026. Regulile, excepțiile și ce se schimbă după proiectul adoptat tacit în Senat

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Măsura de 85% vizează, în forma despre care vorbim, beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care continuă să lucreze în instituții publice.

Guvernul a precizat explicit că măsura nu vizează pensiile contributive.

3 scenarii concrete ale legii

Proiectul nu introduce o interdicție generală pentru orice pensionar care lucrează la stat. Iată trei scenarii concrete, după ce se va aplica legea cumulului.

  • pensionar la limită de vârstă → se angajează la privat: Cumul integral: poate primi pensia întreagă + salariul. Proiectul nu vizează sectorul privat.
  • pensionar cu pensie de serviciu/militară → rămâne/ se angajează la stat: Primește 15% din pensie + salariul, deoarece pensia se reduce cu 85% pe perioada angajării.
  • pensionar care lucrează la stat → trece la privat: Reducerea de 85% nu i se mai aplică în baza acestei legi, pentru că nu mai lucrează într-o instituție publică. Practic, revine la regimul de cumul aplicabil unui pensionar care lucrează în privat.

În acest ultim caz, dacă vorbim despre un pensionar cu pensie contributivă, pentru limită de vârstă, acesta nu este în centrul restricției de 85% nici dacă lucrează la stat.

Guvernul a precizat că măsura este pentru pensiile speciale – pensii de serviciu și militare, nu pentru pensiile bazate pe contributivitate.

Cum poți cumula pensia cu salariul în 2026. Regulile, excepțiile și ce se schimbă după proiectul adoptat tacit în Senat

Se aplică deja legea care interzice cumulul pensie-salariu?

Adoptarea tacită de către Senat s-a produs după expirarea termenului de dezbatere și vot, stabilit pentru 28 iulie.

Nota privind adoptarea tacită a fost prezentată în plen de Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Următorul pas este dezbaterea proiectului în Camera Deputaților, care are rol decizional. Forma finală a legii va depinde de rezultatul acestor dezbateri și de etapele legislative ulterioare.

Prin urmare, prevederile nu se aplică deocamdată. Proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a putea intra în vigoare.

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