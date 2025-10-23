Bucătăria românească, ridicată la nivel de artă în Statele Unite

Povestea lor va deschide un nou capitol vineri, 24 octombrie, în fosta locație a Framebar. Cei doi bucătari, care și-au petrecut ultimii ani lucrând în restaurante italiene de top din Detroit, au decis să aducă în fața publicului american rețetele românești reinterpretate, cu respect pentru gustul autentic, dar cu o prezentare modernă.

„Deschiderea Barului Gabi este visul nostru devenit realitate”, a spus Gabriel pentru WXYZ Detroit. El este cel care se ocupă de preparatele sărate. Soția lui, Gabriela, este responsabilă pentru pâine și deserturi, iar meniul reflectă perfect combinația dintre tradiție și rafinament.

Langoși cu smântână și usturoi, șnițel Tomahawk și amandine cu rom

Printre vedetele meniului se află un aperitiv reinterpretat numit Langus, un aluat crocant și ușor, prăjit în ulei, servit cu o cremă din brânză feta și brânză de oaie, peste care se adaugă un sos puternic de usturoi.

De la bucătăria caldă, clienții pot alege un șnițel Tomahawk, cotlet de porc cu os, pane și asezonat cu boia afumată și frunze de muștar, sau gulașul transilvănean, o combinație rustică de vită și cartofi fierți, gătită lent, cu condimente specifice Ardealului.

Pentru desert, Gabriela aduce în prim-plan gusturile copilăriei din România: amandina, cremșnitul cu cremă de vanilie, albinița cu miere și fagure, dar și celebrul ei tiramisu, devenit deja o marcă personală.

„Leguma noastră favorită este carnea de porc”

Gabriel glumește deseori cu clienții americani, spunând că „leguma preferată a românilor este porcul”. Meniul reflectă influențele din mai multe culturi culinare europene, austriece, italiene, grecești și slave, dar păstrează sufletul autentic al bucătăriei românești.

Cei doi soți spun că scopul lor este să arate Americii o latură elegantă și caldă a gastronomiei noastre, departe de clișee și stereotipuri. „Mâncarea românească e aproape necunoscută aici. Vrem să o arătăm lumii, cu respect, cu bucurie și cu pasiune.”

Entuziasm în comunitate: „E ca un vis!”

Bar Gabi este primul restaurant românesc de acest nivel din zona metropolitană Detroit, iar autoritățile locale s-au declarat încântate de deschidere.

„Este o oportunitate minunată pentru orașul nostru și o experiență culinară unică pentru comunitate”, a declarat Edward Klobucher, directorul orașului Hazel Park.

Câțiva clienți au avut deja ocazia să testeze preparatele înainte de lansarea oficială.

„Am mâncat gulașul transilvănean, a fost perfect echilibrat”, a spus un client, în timp ce altul a povestit că „puiul la grătar a fost fabulos. E ca un vis, nu mai trebuie să conduc 60 de kilometri pentru o mâncare românească autentică”.

Bar Gabi va fi deschis de miercuri până duminică, iar cei care vor să guste din preparatele românești reinterpretate pot face rezervări prin OpenTable. Cei doi bucătari plănuiesc să introducă și un brunch de duminică, inspirat din tradițiile noastre, la finalul toamnei.

