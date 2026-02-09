„Nu se poate să fie aceeași barcă”

Janis și Blaine Carmena nu mai voiau viața pe mare. Se cunoscuseră pe un iaht de lux, cu ani în urmă, dar între timp se stabiliseră pe uscat. S-au căsătorit în 2002, au crescut doi copii, au avut cariere stabile. Janis era ofițer de poliție, Blaine conducea o firmă de mașini de performanță.

Totul s-a schimbat în 2019, când Blaine a văzut online un iaht cu motor de 23 de metri, construit în 1969, scos la vânzare pe YachtWorld. Când au ajuns însă în Wrangell, Alaska, realitatea i-a lovit direct.

„Mi-am zis: «Nu se poate. Nu e aceeași barcă din poze»”, își amintește Janis.

Iahtul zăcuse ani întregi sub o prelată. Era acoperit de mucegai negru, fără încălzire, fără lumini funcționale și literalmente prins de fundul mării cu alge și midii.

De ce au spus „da” unei epave

Deși arăta ca un coșmar, cei doi au simțit imediat că pot să-l salveze. Ambii aveau experiență tehnică, iar Janis spune că mutarea pe apă a ajutat-o inclusiv emoțional, după ce fusese diagnosticată cu PTSD.

„Viața pe uscat nu mai era distractivă. Îmi lipsea liniștea oceanului”, spune ea.

Au oferit 200.000 de dolari canadieni, aproximativ 125.000 de euro, mult sub prețul cerut. Oferta a fost respinsă inițial, apoi acceptată.

„Atunci ne-am zis: «Doamne, în ce ne-am băgat?»”, recunoaște Janis. „Barca era imensă și noi nu eram milionari.”

10 zile pe mare cu motoare care nu mai merseseră de mult timp

După finalizarea vânzării, Blaine s-a întors singur în Alaska să pregătească nava pentru test. În decembrie 2019, cuplul a plecat cu iahtul spre Canada, deși motoarele nu mai funcționaseră de mult. Călătoria a durat 10 zile.

„După trei zile la bord, fără să știm prea multe despre ea, am adus-o înapoi imediat”, povestește Janis pentru CNN.

Unii i-au considerat inconștienți. Ei spun că au mers pe experiență și instinct. Au redenumit vasul Tangaroa, după zeul maori al mării.

Cum au transformat iahtul într-o casă

La început, singurul loc încălzit era salonul principal. Dormeau pe o saltea, în weekend, în timp ce în timpul săptămânii mergeau la joburile lor din Victoria.

Au instalat încălzire, panouri solare, baterii, au refăcut coca, interiorul și au reparat coroziuni grave apărute în puntea din spate. Copiii au ajutat la demontări. Totul, pas cu pas. Renovările au ajuns la aproximativ cât plătiseră inițial pe iaht.

Și-au spus povestea, iar asta le-a schimbat viața

În 2020 au lansat canalul de YouTube The Never-Ending Sea Trial, unde au documentat fiecare etapă. Fără scenarii, fără cosmetizare: „Facem ce făceam oricum, doar că filmăm”, spune Blaine. „Oamenii ne urmăresc pentru că suntem sinceri.”

Momentul-cheie a fost schimbarea motoarelor, iar noile motoare consumă de două ori mai puțin combustibil. Canalul lor de YouTube a explodat, iar Blaine a putut renunța la job.

Și, chiar dacă Tangaroa nu arată ca un iaht de milionari, lor exact asta le place: „Într-un port din Florida, lumea s-ar uita la noi și ar zice «ce caută ăștia aici?»”, spune Blaine. „Și îmi place asta.” Nu vor să-l vopsească. Preferă libertatea de a nu se stresa pentru zgârieturi.

Următorul pas: iaht hibrid electric

După ce au navigat în Canada și Alaska, au decis să reducă impactul asupra mediului. Transformă Tangaroa într-un iaht hibrid electric, cu baterii care permit navigație silențioasă, fără motorină, timp de câteva ore. Și au planurile de călătorie mărețe, care includ Insulele Aleutine, Japonia, Filipine, Indonezia și Australia.

Fiica lor încă locuiește la bord, alături de câinele familiei. Fiul s-a întors pe uscat, iar ei nu regretă nimic: „A fost o curbă de învățare uriașă. Dar a fost distractiv”, spune Janis.

„Dacă aștepți până când viața sau barca ta va fi perfectă, nu vei pleca niciodată. Viața nu e garantată”, încheie ei simplu.

