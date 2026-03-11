Decizia de a pleca din Irlanda

În 2022, după mai multe evenimente dificile din viață, John Twohig și partenera sa au decis că este momentul pentru o schimbare radicală.

„După o serie de evenimente tumultuoase din viață, inclusiv doliu, epuizare profesională, ani petrecuți îngrijind un părinte în vârstă și lockdown-urile din perioada Covid, în 2022 eram un cuplu trecut de 40 de ani pregătit pentru o schimbare”, a povestit acesta.

Cei doi locuiau într-o casă situată aproape de granița dintre Strabane și Derry, însă locuința era asociată cu multe amintiri dificile.

În același timp, schimbările provocate de Brexit i-au făcut să ia în calcul mutarea în altă țară.

Inițial, cuplul a luat în considerare Franța sau Italia, însă ideea părea mai degrabă un vis. Situația s-a schimbat când au comparat prețurile locuințelor din Irlanda cu cele din alte țări.

„Când am comparat prețurile proprietăților cu cele din Donegal, Cork și de pe coasta de est a Irlandei, a început să pară posibil”, a explicat Twohig.

Au pornit la drum fără o casă nouă

Cuplul a luat o decizie curajoasă: au vândut casa înainte să găsească o altă locuință.

După ce și-au donat, vândut sau depozitat bunurile, au plecat din Irlanda cu o rulotă și au început să caute o casă pe continent.

După o lună de căutări fără succes în Franța, au trecut granița în Italia și au reluat căutările.

Un palat vechi între Roma și Napoli

Momentul decisiv a venit în timp ce se aflau pe o plajă mediteraneană, analizând anunțurile imobiliare online.

Atunci au găsit o proprietate specială: un palat vechi într-un sat pitoresc din Valle di Comino, situat între Roma și Napoli, la granița cu regiunea Abruzzo.

„Două zile mai târziu, treceam pe ușile palatului. Chiar atunci am știut că s-a încheiat căutarea noastră – eram acasă”, a spus Twohig.

Cei doi închiriază un apartament din palat

Satul în care s-au stabilit, Casalattico, face parte din Valle di Comino, o zonă cu o lungă istorie de emigrație.

Multe familii din această regiune au plecat de-a lungul timpului în Irlanda, unde au deschis restaurante sau fast-food-uri.

„Medicul dentist ne-a spus că bunica lui era din Derry, iar contabilul nostru s-a născut în Armagh. La primărie, funcționara ne-a spus că fiul ei lucrează lângă Portlaoise”, povestește irlandezul.

Viață simplă, dar cu provocări economice

Deși viața în Italia este plăcută, Twohig spune că există și dificultăți.

„Viața în Italia este bună – vremea este mai bună, mâncarea este mai bună și cultura este fantastică, dar este foarte dificil să câștigi bani.”

Sistemul fiscal este dur, salariile sunt mici, iar găsirea unui loc de muncă poate fi complicată, mai ales pentru străini.

„Costul vieții este scăzut, dar găsirea unui loc de muncă este destul de dificilă pentru localnici și aproape imposibilă pentru străini.”, povestește irlandezul.

Chiar și cu aceste provocări, cuplul spune că viața în Italia oferă o calitate umană greu de găsit în alte părți.

O noapte de cazare pornește de la 165 de euro

„Viața în Italia înseamnă provocări zilnice, dramă, întâlniri neașteptate, bucurii, complexitate și plăceri simple. Emoția și pasiunea nu sunt sloganuri clișeice aici, ci bătăile puternice ale inimii vieții de zi cu zi.”

Astăzi, John Twohig, originar din Donegal, trăiește în Italia, unde lucrează ca scriitor, fotograf și realizator de film independent și închiriază un apartament de vacanță în palatul istoric din regiune, în care locuiește.

Pe Booking, o noapte de cazare pentru apartamentul de 32 de metri pătrați, dotat cu dormitor și baie proprie, pornește de la prețul de 165 de euro.

Și un cuplu din SUA s-a mutat în Italia, unde cheltuie în jur de 1.000 de euro pe lună.

