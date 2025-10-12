Cursa s-a încheiat cu un accident rutier, după care șoferul a fugit, iar conducătorul auto a fost găsit câteva ore mai târziu.

Incidentul s-a produs în noaptea de 11 octombrie, în jurul orei 23:30, când un echipaj din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră Constanța a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism pe strada Cumpenei.

Șoferul a refuzat să tragă pe dreapta și a apăsat pedala de accelerație, declanșând o urmărire de mare viteză pe mai multe artere din oraș.

Fugarul a condus haotic, punând în pericol pietonii și ceilalți participanți la trafic. Urmărirea s-a încheiat la intersecția străzii Unirii cu Răchițasi, din Constanța, unde mașina urmărită a lovit un alt autoturism aflat în trafic.

În urma impactului, s-au înregistrat doar pagube materiale, fără victime. Imediat după accident, șoferul a abandonat vehiculul și a fugit de la locul faptei, lăsând în mașină doar pasagerul de pe scaunul din dreapta.

După mai multe ore de căutări, în jurul orei 2:00, polițiștii au reușit să-l identifice și rețină pe fugar, un bărbat de 27 de ani, din municipiul Constanța.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și toate abaterile comise de șofer.

