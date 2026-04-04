Un F-15 și un A-10, doborâte de Iran

Teheranul susține că a doborât un avion F-15, în timp ce mass-media americană a relatat că forțele speciale ale SUA au reușit să salveze unul dintre cei doi membri ai echipajului, în timp ce celălalt rămâne dispărut.

Militarii iranieni au anunțat, de asemenea, doborârea unui avion de atac la sol A-10 în Golful Persic. Potrivit presei americane, pilotul acestuia a fost salvat.

Războiul a început acum mai bine de o lună, după un atac comun americano-israelian asupra Iranului, care a dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei. Acest moment a declanșat o serie de represalii, extinzând conflictul în întregul Orient Mijlociu, cu un impact semnificativ asupra economiei globale și asupra vieților a milioane de oameni.

Casa Albă a confirmat că președintele Donald Trump a fost informat despre pierderea avionului F-15. „Președintele a fost informat”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt. Întrebat de NBC despre impactul acestui incident asupra negocierilor cu Iranul, Trump a răspuns: „Nu, deloc. Este război.”

Iranul a pus o recompensă pe capul pilotului dispărut

Un purtător de cuvânt al comandamentului operațional central al armatei iraniene a declarat că „un avion american ostil aflat în spațiul aerian central al Iranului a fost lovit și distrus de sistemul avansat de apărare aeriană al Forței Aerospațiale a IRGC”. Acesta a adăugat că „avionul a fost complet distrus, iar căutările sunt în desfășurare”.

În același timp, un reporter al televiziunii de stat iraniene a anunțat că oricine capturează în viață un membru al echipajului va primi „o recompensă valoroasă”.

Armata americană a confirmat anterior pierderea mai multor aeronave în timpul operațiunilor din Iran, inclusiv un avion cisternă prăbușit în Irak și trei F-15 doborâte accidental de Kuweit.

Fostul general de brigadă american Houston Cantwell, cu 400 de ore de experiență în zboruri de luptă, a explicat că piloții sunt antrenați să prioritizeze supraviețuirea în astfel de situații. „Prioritatea mea ar fi, în primul rând, să mă ascund pentru a evita capturarea”, a declarat acesta pentru AFP.

Mohammad Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a ironizat administrația Trump pe rețeaua X. „După ce au învins Iranul de 37 de ori la rând, acest război genial, fără strategie, a fost acum retrogradat de la schimbare de regim la «Hei! Poate găsește cineva piloții noștri? Vă rugăm» Wow. Ce progres incredibil. Geniile absolute.”