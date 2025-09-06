Doi tineri, de 21 şi 23 de ani, au rămas fără dreptul de a conduce un autoturism până la finalizarea anchetei care îi vizează, după ce ar fi participat la curse ilegale de mașini, potrivit News.ro.

Întrecerea a fost filmată, iar poliţiştii, care au văzut imaginile, s-au autosesizat și au deschis un dosar penal. Cursa ilegală a avut loc în noaptea de 28 spre 29 august, în jurul orei 03:15, pe drumul naţional 65 F.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, faţă de cei doi tineri fiind dispusă măsura de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţe Judeţean Dolj.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE