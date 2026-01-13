Coincidența de la Sighetu Marmației

Edilul susține că are documente justificative pentru fiecare deplasare, în condițiile în care auditorii au stabilit că alimentările de carburant pentru care s-au folosit cardurile primăriei au fost efectuate în perioada sărbătorilor de iarnă la benzinării din Sighetu Marmației, dar și din Arad, Timiș, Sibiu, Constanța, Giurgiu sau Vrancea.

Este doar „o coincidență”, susține Cosmina Pandele, că pe pagina ei de Facebook sunt publicate fotografii și înregistrări video exact din zonele turistice în care auditorii Curții de Conturi au stabilit că au fost făcute alimentările cu carburat folosindu-se cardurile Primăriei Berceni.

Conform raportului de audit financiar, Curtea de Conturi a verificat situația financiară a Primăriei Berceni din județul Prahova pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, perioadă în care au fost depistate o serie de nereguli cu privire la deconturi pentru o cantitate impresionantă de carburant, dar și pentru achiziții de bilete de avion pentru care primăria nu a putut aduce documente justificative la momentul controlului.  

Cosmina Pandele, primar comuna Berceni, Prahova.
Cosmina Pandele, primar comuna Berceni, Prahova. Foto: pagina de Facebook a Cosminei Pandele

Lipsă documente pentru două tone de benzină și 11 tone de motorină

Astfel, se arată în raportul Curții de Conturi,  în situaţiile financiare întocmite de entitate pentru anul 2024, carburantul a fost înscris ca fiind utilizat, în condițiile în care nu au fost prezentate documente din care să rezulte că acesta a ajuns în totalitate în rezervoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotare, fiind identificate diferențe între cantitățile achiziționate conform facturilor de regularizare emise lunar de către furnizor şi cantitățile înscrise în bonurile fiscale în baza cărora au fost întocmite fişe de activități zilnice pentru autovehiculele/utilajele din dotare, de 2.075,42 litri de benzină şi 11.448,78 litri de motorină. 

Valoarea carburantului nejustificat pe bază de documente şi inclus eronat pe cheltuieli a fost stabilită în timpul misiunii de audit financiar pe baza prețurilor medii ale carburanților din perioada auditată, respectiv 7 lei/litru în cazul benzinei şi 7,35 lei/litru în cazul motorinei, rezultând o valoare de 14.523,19 lei în cazul benzinei nejustificate şi o valoare de 84.158,69 lei în cazul motorinei nejustificate, în total 98.681,88 lei. 

Cardurile primăriei, folosite la benzinării din Sighetu Marmației, Remetea Mare, Tuzla, Arad și Giurgiu

Tocmai pentru că erau suspiciuni legate de cantitatea foarte mare de benzină și motorină cumpărată de o primărie de comună, auditorii Curții de Conturi au făcut verificări extinse, solicitând furnizorului de combustibil să verifice baza de date din care să reiasă zilele, orele și stațiile unde au fost folosite cele patru carduri ale Primăriei Berceni.

S-a constat, de exemplu, că în perioada sărbătorilor de iarnă din 2023-2024, cardul primăriei a fost folosit la benzinării din Sighetu Marmației, județul Maramureș, exact zona turistică unde primărița Cosmina Pandele a petrecut de Crăciun, așa cum reiese din fotografiile publicate de ea pe pagina personală de Facebook. Alte alimentări au fost făcute în afara orelor de program și chiar în weekend sau în perioada sărbătorilor și plătite cu cardurile primăriei la stații PECO din Tuzla, județul Constanța, Giurgiu, Remeta Mare, județul Timiș, Ciolpani, județul Ilfov sau Daia, județul Sibiu. Pentru aceste cheltuieli realizate în benzinării din aproape întreaga țară, reprezentanții Primăriei Berceni nu au avut documente justificative la momentul controlului.

O femeie intr-o camera traditionala
Postarea edilului din Maramureș. Foto: Pagina de Facebook a Cosminei Pandele

Conform bazei de date a furnizorułui, detaliată pe date, ore, stații din care s-a alimentat, numărul, data şi valoarea bonului fiscal emis la momentul alimentării, cardurile de carburant folosite pentru plată, cantitatea, tipul de carburant şi valoarea acestuia, transmisă entității în timpul misiunii de audit financiar în format electronic, alimentările de carburant au fost efectuate în anul 2024 în baza unui număr de 4 carduri, respectiv: nr. 7825632300002020447 şi nr. 7825632300002343963, denumite în situaţia întocmită de furnizor PRIM BERCENI, nr. 7825632300001469637 eliberat pentru autovehiculul Dacia Duster cu numărul de înmatriculare PH 57 CLB şi nr. 7825632300001076705 eliberat pentru autovehiculul Dacia Lodgy 7 locuri cu numărul de înmatriculare PH 57 PRB. 

Alimentare cu benzină la miezul nopții, într-o stație PECO din Băneasa

Au existat situaţii în care: alimentările de carburant au fost efectuate la ore în afara programului normal de lucru (de luni până vineri), iar în acest sens exemplificăm achiziţia de carburant din data de 8.05.2024 (miercuri), ora 0.19, efectuată de la stația de alimentare din Băneasa, municipiul Bucureşti;

alimentările de carburant au fost efectuate în zile de repaus săptămânal (sâmbăta şi duminica) sau sărbători legale (Crăciun sau zile libere acordate cu ocazia revelionului 2023) de la diverse staţii din țară ale furnizorului, iar în aceste sens exemplificăm alimentările efectuate din stațiile: Tuzla din judeţul Constanța, Ciolpani din judeţul Ilfov, Sighetu Marmaţiei din judeţul Maramureş, Giurgiu din judeţul Giurgiu, Oneşti din judeţul județul Bacău, Pecica din judeţul Arad; 

– alimentările au fost efectuate în timpul programului normal de lucru de luni până vineri, dar de la stații ale furnizorului din judeţul Vrancea (localitățile Tişița și Adjud), județul Sibiu (localitatea Daia), județul Timiş (localitatea Remetea Mare), judeţul Arad (localitatea Pecica), județul Argeş (municipul Piteşti), judeţul Constanța (localitatea Tuzla), fără a fi prezentate documente justificative din care să rezulte că personalul instituției a fost delegat/detaşat în interes de serviciu în zonele din afara judeţului Prahova de unde s-au fäcut alimentările”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Scuzele primăriței 

Contactată telefonic, primărița Cosmina Pandele a declarat, pentru ziarul Libertatea, că are documente  justificative pentru toate cheltuielile de combustibil în discuție pe care urmează să le prezinte auditorilor Curții de Conturi până în data de 30 aprilie 2026, așa cum a fost stabilit la finalul controlului. Aceasta susține că deconturile de carburant la stațiile PECO din țară sunt justificate de deplasările pe care le-ar fi făcut clubul sportiv al comunei din care fac parte peste 80 de copii și care au mers la diferite competiții sau de ansamblul folcloric și echipa de dansuri. Pandele a ținut să precizeze că raportul Curții de Conturi nu constată niciun prejudiciu.

„Este o verificare care în primul rând nu constată niciun prejudiciu. Asta trebuie să știți că nicăieri în raport nu apare cuvântul prejudiciu. Este vorba despre o misiune care a verificat anumite cheltuieli care au fost făcute și verificare doar parțial. Aici mă refer la faptul că din totalul de combustibil care a fost stabilit că ar avea nejustificate în documente nu s-au verificat FAZ-urile (n.r. fișa de activitate zilnică) și documentele justificative de la mai multe compartimente. De aici vine și problema aceasta pentru că au fost verificate doar cardurile care au fost folosite pentru alimentarea la toate autovehiculele pe care le are în dotare primăria, dar, în speță, la momentul controlului doar două mașini au fost verificate. 

Noi avem șapte mașini, la poliția locală care are program de permanență pe perioada când condițiile meteo impun acest lucru, avem centrul de asistență comunitară care are foarte multă activitate în teren. Avem peste o mie de beneficiari în cele cinci sate, asta înseamnă vreo 40,50 de km aproape zilnic care se fac aproape zilnic cu mașinile instituției, avem club sportiv cu peste 80 de copii sportivi de performanță care merg la competiții în țară și în afara țării. De aceea ni s-a dat un termen pentru a veni cu toate justificările de la toate compartimentele care oferă aceste servicii pentru comunitatea noastră.

Cosmina Pandele, primar comuna Berceni, Prahova.
Cosmina Pandele, primar comuna Berceni, Prahova. Foto: pagina de Facebook a Cosminei Pandele

Cosmina Pandele nu știe cine a cumpărat benzină cu cardul primăriei, de Crăciun, în Maramureș

Întrebată cine ar fi putut alimenta cu cardul primăriei, de Crăciun, în 2023, de la benzinării din Maramureș, primărița comunei Berceni nu a avut o explicație clară, ci doar a insistat asupra posibilități ca echipa sportivă sau de dansuri să fii alimentat mașina cu care se deplasa la o activitate. În plus aceasta a precizat că nu este o încălcare a legii să alimentezi cu carburant mașina de serviciu în afara orelor de program.

„Tocmai ce v-am spus că noi avem și copii care călătoresc. Noi am avut și niște discuții cu inspectorii care au verificat și care au insistat să scrie și aceste amănunte, până la urmă i-am lăsat să scrie cum au considerat dumnealor cu toate că nu am fost de acord cu exprimarea dumnealor. Deci nu scrie nicăieri și nu este nicăieri niciun fel de încălcare a legii să facem alimentare în afara orelor de program ale instituției având în vedere că în subordine sunt serviciile de poliție locală, de asistență comunitară care intervine în regim de urgență și a clubului sportiv care duce copiii noștri cu autoturismul nostru din dotare. Avem două microbuze  la competițiile sportive, la concursurile artistice, pentru că avem și grup folcloric, avem echipă de dansuri”, a explicat Pandele.

Poze de la petrecerea de Crăciun, din Maramureș, pe pagina de Facebook a primăriței

Întrebată punctual cum explică faptul că pe pagina personală de Facebook au fost postate fotografii din timpul petrecerii de Crăciun din 2023 exact din zona Sighetul Marmației unde au fost folosite cardurile primăriei, Cosmina Pandele a precizat că este doar o coincidență și că „asta este, așa, amuzant, de cercetaș”.

„Poate să fie o coincidență, este alegerea fiecăruia, puteți să verificați pagina mea de Facebook și toate activitățile pe care eu le pun acolo, dar asta nu înseamnă că nu există documente justificative, nu are nicio legătură și în general, acolo unde sunt prezentă, dacă este interes de serviciu, se găsește un documente justificativ. Adică asta e așa un pic amuzant și vă înțeleg că eu am postat o poză și am apărut într-un costum, asta e așa de cercetaș.

Dacă era ceva de ascuns, se vedea. Noi suntem niște oameni foarte transparenți. Nu ne interesează să ascundem nimic. Suntem conștienți că dacă cumva, la un moment dat, nu reușim să ne încadrăm, să înțelegem aspectele pe care le oferă legea, suntem dispuși să corectăm, dar în această situație vă asigur că există documente justificative la absolut tot, ba chiar surprinzător de multe și chiar suntem mândri de asta”, a precizat primărița din Berceni.

10.000 de euro pentru bilete de avion, fără documente justificative

Raportul Curții de Conturi a relevat cheltuieli în valoare de 46.161 lei, reprezentând servicii de transport extern, pentru primăria Berceni. Grav este că la momentul controlului, reprezentanții administrației locale nu au putut prezenta documente justificative din care să reiasă tipul călătoriei (doar dus, sau dus-întors), perioada, clasa de zbor (clasa economic sau clasa business), destinația, persoana care a făcut deplasarea, invitația de participare la evenimentul extern, tema evenimentului şi nici organizatorul.

 În interviurile care au urmat auditului, reprezentanții primăriei au precizat că în 2024 au participat la o serie de evenimente organizate în general la Bruxelles, având în vedere că Berceni este membru al Comitetului European al Regiunilor. Totuși, din raportul auditoriului reiese că în astfel de situații, organizatorul, care este un organism consultativ al Uniunii Europene, asigură transportul și o indemnizații de ședință și de deplasare pentru 11 activități eligibile.

„Ordonatorul principal de credite al U.A.T.C. Berceni este membru al Comitetului European al Regiunilor. În interviurile realizate în timpul misiunii de audit financiar, acesta a menționat că serviciile de transport extern sunt aferente unor activităţi conexe celor ale Comitetul European al Regiunilor, desfăşurate în cea mai mare parte la Bruxelles, iar în acest sens exemplificăm: summitul femeilor primar din Europa, convenția primarilor din Europa pe partea de securitate, summitul U.C.L.G (Structură asociativă cu denumirea Oraşe şi Autorități Locale Unite), conferința „Femei primar în conducerea Europei” conferința O.I.D.P. (Organism de supraveghere şi intervenție asupra procesului democratic de decizie), etc. 

Conform reglementărilor Comitetului European al Regiunilor, membrii acestuia au dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie, la plata unei indemnizaţii de şedință şi a unei indemnizații de deplasare, pentru o serie de 11 activități eligibile, descrise în Regulamentului Biroului nr. 3914/19.11.2024 privind rambursarea cheltuielilor de deplasare şi plata indemnizaţiilor membrilor, supleanţilor şi altor persoane care participă la activitățile Comitetului European al Regiunilor.

 Pentru participarea la un eveniment extern, atât în regulamentele forului european privind rambursarea cheltuielilor de deplasare, cât şi în legislația națională sunt prevăzute reglementări exprese că acestea pot fi decontate de la o singură instituţie”, se arată în raportul de audit al Curții de Conturi. 

„A fost un an cu multe activități. Nu am fost doar eu”

Nici pentru achiziția de bilete de avion în valoare de aproape 10.000 de euro pentru un singur an, Cosmina Pandele nu a avut o explicație clară. În declarația pentru ziarul Libertatea edilul a precizat că nu toate deplasările externe sunt decontate de organizator sau de cel care face invitația, iar toate plecările în afara țării și chiar în afara Europei au fost făcute în interes de serviciu. Pentru că au fost și situații speciale, au fost cazuri în care bilete de avion au fost cumpărate de pe o zi pe alta, costurile fiind astfel mult mai mari.

„Este suma totală pentru anul 2024, un an în care au fost foarte multe activități, conferințe, delegări pe care eu le-am avut în interes de serviciu. Eu sunt membru al delegației României la Bruxelles, la Comitetul european al regiunilor, o activitate care presupune și participare la alte activități conexe. Au fost tot felul de evenimente la care am participat. Le-am explicat și inspectorilor toată activitatea care a presupus toată deplasarea externă care a avut nevoie de cheltuială pentru transport făcută din bugetul local doar dacă a fost interes de serviciu și am fost obligați să participăm să reprezentăm comunitatea sau România. Aceasta este o decizie de a ne implica un pic mai mult pentru a veni înapoi cu informații pentru tot ce este de folos comunității și țării noastre pentru a ne putea alinia și noi la tot ce înseamnă cerințe, finanțări și așa mai departe”, a explicat, pentru ziarul Libertatea, Cosmina Pandele.

Aceasta a adăugat că „pentru cheltuielile de la Tarom sunt și alții (n.r. – care au plecat) nu sunt doar eu. S-au făcut deplasări și de către alți membri, nu angajați. Nu știu acum, trebuie să vedem. O să avem un raport exact și vom veni cu justificări în spate, la fiecare factură”, a spus Pandele.

„Asta cu suspiciunea doar procurorii o pot avea”

Întrebată cum de nu a avut în timpul controlului documentele de călătorie care să justifice deplasarea în afara țării, primărița din Berceni a precizat că acestea i-au fost cerute de pe o zi pe alta, „a fost așa foarte rapid”, dar, chiar și în aceste condiții nu există nici un fel de acuzație, niciun fel de prejudiciu, niciun fel de suspiciune, acestea fiind doar în apanajul procurorului.

„Puteți să gândiți în orice direcție gândiți. Puteți să faceți o acuzație? Deocamdată nu vorbim de niciun prejudiciu. Suntem într-o perioadă în care lucrurile nu sunt prea roz și se caută în general să se arunce cu noroi către oamenii care fac, cei care nu fac sunt pe margine și sunt protejați, doar se uită și aruncă. Eu vă spun, că în această perioadă, v-am răspuns din respect, cu toată deschiderea, orice fel de acuzație, supoziție nu își are în acest moment niciun fundament prin niciun fel de motivație.

Nu există nicio suspiciune, nu există nicio acuzație, există o situație care a fost stabilită pentru care avem de adus în completare. 

Nu au fost aduse toate documentele pentru că la finalul sesiunii de audit au fost cerute aceste documente de pe o zi pe alta, a fost așa foarte rapid. Iar eu am considerat că nu este corect, dar eu am stat și m-am gândit, având în vedere termenul, nu e nicio problemă, toată lumea va livra aceste documente justificative care stau în responsabilitatea fiecărui compartiment în parte să le livreze și acestea vor fi livrate la curte (n.r. – Curtea de Conturi). Orice fel de suspiciune sau acuzație nu există. Asta cu suspiciunea doar procurorii o pot avea. Noi, deocamdată nu avem acuzații, avem doar solicitare de completare cu niște documente și, sincer, dacă aș privi de pe margine și eu m-aș gândi, vai, uite nu sunt documente, dar dacă am un termen înseamnă că trebuie să aștept să văd dacă acele documente există sau nu”, a concluzionat Cosmina Pandele. 

Pandele trebuie să prezinte documente justificative până la finalul lunii aprilie

Auditorii Curții de Conturi au cerut primăriei Berceni ca până la data de 30 aprilie 2026 să aducă documentele care să justifice alimentările cu carburant pentru care nu a existat o justificare la data controlului: 

1.Reconstituirea documentelor justificative aferente carburantului achiziţionat în perioada auditată (bonuri fiscale şi fişe de activităţi zilnice pentru autovehicule), stabilirea consumurilor de carburanţi pe baza kilometrilor parcurşi de fiecare autovehicul şi a orelor de funcţionare ale fiecărui utilaj, confirmate şi aprobate de persoanele cu atribuțiuni în acest domeniu de activitate și stabilirea cantităţilor de carburant incluse pe cheltuieli fără a avea la bază documente justificative şi a contravalorii acestora; 

2. În situația în care, carburantul achiziţionat nu poate fi justificat pe bază de documente, în care să fie furnizate toate informațiile prevăzute de normele legale în vigoare şi care să dobândească calitatea de documente justificative potrivit reglementărilor contabile, se vor lua măsuri de recuperare a sumelor pentru care nu au fost prezentate documente;

Tot până la finalul lunii aprilie, primăria Berceni va trebui să prezinte Curții de Conturi documente justificative aferente transportului extern decontat în perioada auditată, documente din care să rezulte tipul călătoriei (doar dus, sau dus-întors), perioada, clasa de zbor (clasa economic sau clasa business), destinația, persoana care a făcut deplasarea, invitația de participare la evenimentul extern, tema evenimentului şi organizatorul; 

Analizarea cheltuielilor cu deplasările externe decontate în perioada auditată, prin raportare la prevederile Regulamentului privind rambursarea cheltuielilor de deplasare şi plata indemnizațiilor membrilor, supleanților şi altor persoane care participă la activitățile Comitetului European al Regiunilor, cât şi la reglementările interne referitoare la faptul că pentru participarea la un eveniment extern, cheltuielile pot fi decontate de la o singură instituţie şi dispunerea de măsuri în consecinţă. Termen: 30.04.2026”, potrivit documentului citat.

Mircea Cosma se laudă cu bronzul plătit de primăria Cosminei Pandele 

Cosmina Pandele este membră a Partidului Liberal și se află la al treilea mandat de primar. Potrivit platformei SICAP, prmăria Berceni a avut o serie de achiziții publice cel puțin nepotrivite cu perioada prin care trecem. De exemplu, în august 2025 primăria comanda 20 de bucăți „card cadou corporate” în valoare de 21.800 lei, iar în iulie 2025, aceeași entitate administrativă comanda o statuie din bronz: „Bust bronz patinat „MIHAI VITEAZUL” inaltimea 150 cm; 2. Placa bronz patinat inscrisuri „MIHAI VITEAZUL” 1593-1601- 35×25 cm”,  în valoare de 65.000 de lei. 

Bustul de bronz patinat
Bustul de bronz patinat „MIHAI VITEAZUL”. Foto: pagina de Facebook a lui Mircea Cosma

Dezvelirea bustului domnitorului Mihai Viteazu a avut loc în octombrie 2025, eveniment cu care s-a lăudat baronul PSD de Prahova, Mircea Cosma. În comunicatul aferent postării publicate pe Facebook, Mircea Cosma a ținut să precizeze că Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” Ploiești, o organizație non-guvernamentală patronată de fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, a participat „doar logistic”.

Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numătul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare"

