„În primul rând, marea minciună pe care o vedem în zona de USR-işti care spune că noi, europarlamentarii, inclusiv PSD, inclusiv eu, am votat acordul. Noi nu am votat acordul. Noi am votat atunci o clauză de salvgardare şi câteva solicitări de protecţie a fermierilor din Europa. Acordul va fi pe masa Parlamentului European, probabil în aprilie-mai”, a spus Claudiu Manda, cu referire la informațiile apărute în spațiul public care susțineau că europarlamentarii PSD au votat acordul UE-Mercosur.

El a explicat ce urmează: „Săptămâna viitoare, la Strasbourg, există pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în care vom putea sesiza Curtea Europeană de Justiţie şi noi vom vota acest proiect. S-ar putea să existe şi o majoritate care să treacă şi atunci să vedem dacă se va ajunge acolo la un conflict juridic”.

Manda a precizat că rămâne de văzut dacă acest acord poate fi blocat sau doar amânat. „Rămâne să vedem dacă poate să fie blocat sau amânat măcar o perioadă până se discută la CJUE şi să putem să găsim soluţii de protejare atât a consumatorilor, cât şi a fermierilor. Pentru că fermierii şi mai ales cei în zona de producţie zootehnică au o mare problemă pentru că se luptă cu produsele din America de Sud unde nu ştii dacă au hormoni de creştere, nu ştii ce norme respectă”, a mai spus europarlamentarul.

Conform tratatelor UE, un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia pot cere Curții de Justiție a UE să verifice dacă un acord propus respectă tratatele. Dacă CJUE spune că nu, acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat.

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

  • pesticide neautorizate în Europa
  • hormoni de creștere la carne
  • antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români.

Ministrul Muncii cere impozitarea progresivă după creșterile mari de taxe: „Asta e soluția în orice țară civilizată"
Știri România 22:03
Ministrul Muncii cere impozitarea progresivă după creșterile mari de taxe: „Asta e soluția în orice țară civilizată”
Cristian Tudor Popescu întreabă dacă Nicușor Dan trebuie să refuze un loc în Consiliul pentru Pace al lui Trump, care costă un miliard de dolari
Știri România 21:03
Cristian Tudor Popescu întreabă dacă Nicușor Dan trebuie să refuze un loc în Consiliul pentru Pace al lui Trump, care costă un miliard de dolari
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie"
Stiri Mondene 16:50
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
„Survivor România", 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 15:32
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
