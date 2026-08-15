Oamenii au fugit spre zonele înalte după alerta de tsunami

Cutremurul s-a produs la mică adâncime. Agenția indoneziană pentru meteorologie și geofizică, BMKG, a stabilit magnitudinea la 7,7 și adâncimea la 15 kilometri, epicentrul fiind localizat în mare, la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Mbay-Nagekeo, în provincia Nusa Tenggara de Est. Imediat după seism, autoritățile au emis o avertizare de tsunami pentru mai multe zone.

Valuri de tsunami au fost înregistrate în mai multe puncte de coastă iar cel mai mare nivel raportat a fost de aproximativ 0,94 metri, la Maurole-Ende. Alte creșteri ale nivelului mării au fost măsurate la Labuan Bajo, Sikka și Flores Timur. Mii de oameni din localitățile de coastă au fugit și spre terenuri mai înalte.

„M-am trezit brusc și m-am dus imediat în camera copilului meu”, a povestit un localnic pentru BBC.

Salvatori cauta printre dărâmături dupa cutremur de 7.7 in Indonezia, 15 august 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Când a ieșit din casă, vecinii săi, care locuiesc aproape de coastă, plecau deja spre dealuri, iar drumurile se aglomeraseră. Localnicul a povestit că oamenii s-au panicat și mai tare după ce au observat că marea se retrăsese. Avertizarea a fost ridicată aproximativ trei ore mai târziu.

Bucăți dintr-un terminal portuar s-au prăbușit peste oameni

Pagube importante au fost raportate în Maumere, principalul oraș din regiunea Sikka de pe insula Flores. Imagini filmate în port arată cum părți ale unei clădiri se prăbușesc, în timp ce oamenii țipă și încearcă să fugă. Terminalul portuar a fost avariat puternic.

BBC relatează că bucăți mari de beton s-au desprins din clădire și au căzut în zona în care pasagerii așteptau să urce pe un feribot între insule. O pasarelă către navă s-a prăbușit, iar unele fragmente au ajuns în apă. Un martor citat de Reuters a descris momentul seismului drept extrem de violent.

„Cutremurul a fost uriaș, zguduitura a fost atât de puternică. Eram acasă, cu familia”, a povestit Nona, o femeie de 51 de ani din Talibura.

Clădiri prăbușite, spitale evacuate și pene de curent

Cutremurul a fost resimțit puternic în Nusa Tenggara de Est, Nusa Tenggara de Vest și în părți din Sulawesi de Sud. În unele localități, pământul s-a mișcat timp de aproximativ un minut, potrivit BNPB.

„Majoritatea oamenilor au simțit cutremurul și au fugit din case”, a transmis agenția indoneziană pentru dezastre, citată de Reuters.

În districtul Ende, pacienții unui spital au fost mutați afară din clădire pentru siguranță. În mai multe localități au fost raportate case, depozite și clădiri publice avariate, dar și pene de curent și probleme de comunicații. La un seminar catolic din Sikka, acoperișul unei săli s-a prăbușit în timp ce studenții și călugărițele participau la slujba de dimineață. Cel puțin un preot și-a rupt un picior după ce a sărit de la etajul al doilea pentru a se salva, potrivit Associated Press.

Aproximativ 2.000 de oameni evacuați numai în Nagekeo

În Nagekeo, aproximativ 2.000 de locuitori și-au părăsit casele. Autoritățile au raportat pagube la locuințe, depozite și clădiri guvernamentale, iar întreruperile de electricitate și comunicații îngreunează evaluarea completă a situației. Operațiunile de căutare și salvare continuă, iar echipele încearcă să stabilească dacă există oameni prinși sub clădirile avariate.

„O evaluare rapidă este în curs pentru a determina numărul victimelor și amploarea impactului”, au transmis autoritățile, potrivit BBC.

Seismul principal a fost urmat de zeci de replici, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să rămână precauți. Indonezia se află pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă, unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice. Din această cauză, țara este afectată frecvent de cutremure și erupții vulcanice.

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