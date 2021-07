Cutremurul, estimat de SMSC la o magnitudine de 8,2 s-a produs la o distanţă de circa 91 de kilometri sud-est de oraşul Perryville, Alaska, şi la aproximativ 800 de kilometri de Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska.

Seismul fost urmat de şapte replici, două dintre acestea cu magnitudine de peste 6, potrivit USGS, citat de Agerpres.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska . #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer?? pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

Nu există informaţii imediate despre evenutale pagube materiale sau victime.

Centrul Naţional de Avertizare pentru Tsunami (NTWC) a emis o alertă de tsunami pentru regiunile sudice din Alaska, Peninsula Alaska şi zonele de coastă de la Hinchinbrook Entrance la Unimak Pass. A emis totodată o ”monitorizare pentru tsunami” valabilă pentru statul american Hawaii.

JUST IN – Tsunami alert triggered following the powerful earthquake off the coast of Alaska, the most significant earthquake worldwide since 2018, and strongest in North America since 1965. pic.twitter.com/oXrvU771dQ