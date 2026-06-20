Seismul principal s-a produs la o adâncime de 13 kilometri, iar epicentrul său a fost localizat de Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean (EMSC) la 69 de kilometri sud-vest de orașul Rethymno, o destinație turistică extrem de populară de pe insula Creta.

Trei seisme în lanț au lovit regiunea în doar câteva ore

Mișcarea tectonică de 5,8 nu a fost însă un eveniment izolat. Potrivit cotidianului elen Ekathimerini, insula Creta și micile insule învecinate au fost zguduite sâmbătă după-amiază de o succesiune rapidă de cutremure, care a alertat institutele de geodinamică.

Activitatea seismică a debutat la prânz și s-a intensificat în doar câteva minute. Primul seism a avut loc la ora 12:31, având o magnitudine de 4,6. Epicentrul a fost stabilit la doar 5 kilometri nord-est de mica insulă Gavdos, la o adâncime de 13,4 kilometri.

La doar șase minute distanță, la ora 12:37, s-a produs o replică mult mai puternică, de 5,3 grade. Epicentrul acestuia a fost localizat la 6 kilometri est de insula Gavdos, la o adâncime de 10 kilometri.

Ulterior, mișcarea tectonică principală de 5,8 grade a zguduit întreaga regiune, fiind resimțită puternic în mai multe zone ale insulei Creta.

Ce spun specialiștii

Datele tehnice au fost confirmate oficial de Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, citat de agenția națională de presă elenă ANA.

Specialistii eleni monitorizează cu atenție zona, având în vedere că primele două mișcări seismice s-au produs la o distanță de aproximativ 348, respectiv 349 de kilometri sud de capitala Atena.

Deși cutremurele de peste 5 grade au potențialul de a provoca daune clădirilor vechi sau slab consolidate, adâncimea relativ mică și localizarea epicentrelor în mări, în apropierea insulelor mici, au limitat efectele distructive pe uscat.

Protecția Civilă din Grecia a anunțat că echipajele de pompieri și autoritățile locale din Creta patrulează preventiv în zonele urbane și rurale din apropierea epicentrului, însă populația este sfătuită să rămână calmă, întrucât regiunea este cunoscută din punct de vedere istoric pentru activitatea sa seismică intensă.