Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Geodinamic al Observatorului Național din Atena, primul seism a avut o magnitudine de 4,7 grade pe scara Richter și s-a produs la ora locală 12:49, relatează ekathimerini.

Epicentrul acestuia a fost localizat în zona marină, la o distanță de 34 de kilometri sud-sud-vest de localitatea arheologică Zakros, situată în estul insulei Creta. Adâncimea focarului a fost estimată la 16,9 kilometri.

La doar opt minute distanță, la ora locală 12:57, pământul s-a cutremurat din nou în aceeași regiune. Al doilea seism a avut o magnitudine de 4,3 grade pe scara Richter.

De această dată, epicentrul a fost detectat la 41 de kilometri sud-sud-vest de Zakros, iar adâncimea la care s-a produs mișcarea tectonică a fost mult mai mică, de doar 6,2 kilometri, fapt care a făcut ca vibrațiile să fie resimțite destul de serios în localitățile de coastă.

Până la acest moment, autoritățile elene nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative în urma celor două evenimente seismice. Experții monitorizează cu atenție evoluția activității din zonă pentru a stabili dacă este vorba despre o secvență seismică tipică.

Grecia continuă să fie una dintre cele mai populare destinații turistice pentru vizitatorii din regiune, fie că este vorba de vacanțe prelungite sau escapade de weekend. Cu toate acestea, odată cu debutul sezonului estival, prețurile pentru servicii și cazare cresc semnificativ, în special pe insulele renumite.

