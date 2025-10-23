Dacia Spring nu a fost întotdeauna cea mai ieftină mașină din Olanda, iar acest titlu a aparținut până de curând modelului „soră”, Dacia Sandero.

180.000 de exemplare Dacia Spring vândute

Totuși, de ceva vreme, Dacia Spring era deja cea mai accesibilă mașină electrică din țară de circa patru ani.

Odată cu introducerea unei versiuni de bază cu un preț de pornire de 17.950 de euro, Spring devine acum cea mai ieftină mașină nouă din Țările de Jos, indiferent de motorizare.

În ciuda puterii sale limitate, Spring este de patru ani un adevărat succes pentru Dacia. De la lansarea pe piață, în 2021, marca a vândut în jur de 180.000 de unități la nivel mondial, dintre care aproximativ 5.000 în Olanda.

Succesul a determinat Dacia să dezvolte încă un model în această clasă, chiar mai mic și mai ieftin decât Spring.

Odată cu lansarea noii versiuni de 100 CP, varianta de 65 CP va fi retrasă, la fel și cea de 45 CP. În locul lor, va apărea o nouă versiune de 70 CP.

Potrivit Dacia, această schimbare va extinde considerabil piața Spring, deoarece varianta de 45 CP era prea slabă pentru a circula în siguranță pe drumurile naționale și pe autostrăzi.

Mai multă putere, tot la 225 km autonomie

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Datorită puterii mai mari, Spring devine acum mai puternică, mai rapidă și mai potrivită pentru drumuri lungi. Între 80 și 120 km/h, îmbunătățirea este clară: Spring 100 are nevoie de doar 6,9 secunde, în timp ce Spring 70 are nevoie de 10,3 secunde.

Prin comparație, versiunea anterioară a Dacia Spring cu 65 CP făcea această accelerație în 14 secunde, iar cea de 45 CP – în 26,2 secunde.

În ciuda creșterii de putere, autonomia rămâne neschimbată, la 225 de kilometri, datorită unei noi baterii de 24,3 kWh, prevăzută cu sistem de încălzire, care ar trebui să îmbunătățească atât performanțele de încărcare, cât și durata de viață.

Cu opțiunea de încărcare rapidă DC de 40 kW, bateria poate fi încărcată de la 20% la 80% în 29 de minute.

De asemenea, încărcarea completă AC (de la 20% la 100%) este acum mai rapidă: 3 ore și 20 de minute (față de 4 ore anterior), folosind încărcătorul standard monofazat de 7 kW.

Bateria, repoziționată pentru o mai bună distribuție a greutății

Prin adăugarea unor elemente de rigidizare, a crescut și rigiditatea torsională a caroseriei. De asemenea, bateria a fost mutată puțin mai în spate, fiind acum amplasată exact în centrul șasiului, ceea ce oferă o distribuție mai echilibrată a greutății și, implicit, o manevrabilitate mai bună.

Spațiul eliberat a permis montarea unei bare stabilizatoare – o premieră pentru modelul Spring.

Împreună cu suspensia și amortizoarele recalibrate, acest lucru ar trebui să asigure un comportament mai stabil și mai matur în viraje, un aspect unde modelul anterior avea probleme. Sistemul de asistență la frânare a fost, de asemenea, îmbunătățit.

La exterior, modificările sunt minime. Singura diferență vizibilă este forma ușor modificată a eleronului de deasupra lunetei.

Această modificare nu este doar estetică: potrivit Dacia, noul eleron reduce turbulențele aerodinamice în partea superioară a hayonului (capota portbagajului care are geam), ceea ce îmbunătățește aerodinamica la viteze mari.

Dacia plănuiește să prezinte noua generație Spring în 2026

În ciuda provocărilor cu care se confruntă, Dacia Spring rămâne unul dintre cele mai vândute automobile electrice din Europa.

În primele șase luni ale acestui an, Spring a vândut aproape 20.000 de unități, înregistrând o creștere de 62,5% față de anul precedent.

Pentru anul viitor, Dacia plănuiește să prezinte noua generație Spring, care va fi produsă în Europa. De la lansarea sa în 2020, Spring s-a vândut în 180.000 de exemplare.

Dacia Spring, primul automobil electric al mărcii românești deținute de Renault Group, este cel mai ieftin vehicul electric din Europa, reușind să fie mai accesibil chiar și decât concurenții din China, deși este produs în fabrica Dongfeng din Wuhan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE