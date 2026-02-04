Dacia Sandero, în topul preferințelor italienilor

Dacia Sandero a ajuns pe locul șase în topul celor mai bine vândute mașini din Italia în ianuarie 2026. Modelul a fost înmatriculat în 2.937 de exemplare, confirmând popularitatea sa pe una dintre cele mai competitive piețe auto din Europa.

Sandero se află într-un pluton dominat de modele din segmentul B, preferate pentru preț, consum și costuri reduse de întreținere.

Hatchback-urile mici domină clasamentul

În partea de mijloc a topului se regăsesc mai multe modele cunoscute:

Peugeot 208, cu 2.462 de autoturisme

Toyota Yaris, cu 2.499

Renault Clio, cu 2.651

Pe locul zece se află Volkswagen T-Roc, cu 2.440 de mașini vândute, modelul înregistrând o creștere anuală de aproximativ 40%.

Surprizele din top 5

Una dintre surprizele începutului de an este Toyota Aygo X, care a ajuns pe locul cinci, cu 3.029 de unități vândute, aproape dublu față de ianuarie 2025. Pe locul patru se află noul Fiat Grande Panda, cu 3.299 de înmatriculări, urmat de Citroën C3, care ocupă poziția a treia, cu 3.516 autoturisme.

Locul al doilea este ocupat de Jeep Avenger, cel mai vândut SUV din Italia, cu 5.133 de unități, în creștere cu aproape 10% față de anul trecut. Pe primul loc, fără surprize, se află Fiat Panda. Modelul rămâne lider absolut al pieței italiene, cu 13.308 mașini vândute doar în ianuarie 2026, confirmându-și statutul de cea mai populară mașină din Italia.