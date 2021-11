„Eu ştiu că nu-i place premierului Cîţu când spun că e o glumă. Asta e o glumă pentru mine, pentru că, în primul rând, e o problemă de compatibilitate, de viziune, cel puţin declarată. PNL îşi spune partid liberal. Nu prea e liberal, e mai degrabă un partid conservator. De altfel, ei fac parte dintr-o familie politică conservatoare. Dacă ne uităm la obiectivele pe care le are fiecare din cele două partide, sau devine PSD mai liberal sau devine PNL mai socialist”, a declarat Dacian Cioloş, întrebat cum vede „promisiunea” pe care şi-au făcut-o liberalii şi social-democraţii de a guverna România timp de şapte ani.

Președintele USR a mai spus că cele două formațiuni politice nu au șanse foarte mari de a se înțelege asupra reformelor de care are nevoie în prezent România, în contextul diferențelor ideologice, dar a subliniat că există un punct important în care PSD și PNL gândesc la fel: cel al împărțirii „sinecurilor”.

„Eu spuneam, când am prezentat o propunere de guvern şi de program de guvernare în Parlament că din punctul nostru de vedere, al USR, indiferent cine ar fi la guvernare în următorii 3-4 ani, linia generală e trasată de PNRR şi din punct de vedere bugetar şi din punct de vedere al reformelor. Tocmai aici nu mi-e clar mie, de fapt, ce-şi doreşte această posibilă guvernare între PNL şi PSD, în afară de acces la bani şi împărţit funcţii la stat. Şi aici clar se vor înţelege, că au mai lucrat împreună, cum să facă din poziţiile de la stat sinecuri şi cum să facă din banii statului posibilitatea de a câştiga voturi distribuindu-i în anumite direcţii. Aici, foarte probabil, se vor înţelege, dar pe restul reformelor de care statul român are nevoie şi România are nevoie pentru ca statul să fie mai performant, aici eu îi văd greu cum se vor înţelege”, a adăugat Dacian Cioloş.

Potrivit news.ro, fostul premier a precizat că PNL nici nu a avut nici măcar o discuție cu USR pentru formarea unei majorităţi şi că a existat doar o „întâlnire preliminară”, înainte ca liberalii să decidă alături de cine vor guverna.

„Nici nu au avut loc negocierile cu noi. Am avut o întâlnire preliminară, exploratorie, în care am înţeles că PNL, înainte de a decide unde ciuguleşte, vrea să vadă cam despre ce e vorba şi acea întâlnire a fost exploratorie, să vedem cam despre ce am discuta şi care ar fi condiţiile preliminare, dacă ar fi să negociem. Şi înţelegerea mea atunci, a noastră, a colegilor din echipa de negociere de la USR a fost că după acea discuţie preliminară în care şi noi ne-am spus punctul de plecare şi cei de la PNL, PNL a avut o întâlnire şi cu PSD şi înţelegerea noastră era ca apoi, în Biroul lor Politic Naţional urmau să prezinte ambele opţiuni şi să decidă Biroul Politic dacă încep negocierile de formare a Guvernului cu noi sau cu PSD. În acea întâlnire, am înţeles, s-a discutat doar despre opţiunea PSD şi s-a votat cumva prin eliminare negocierile cu USR”, a mai spus Dacian Cioloș.

De asemenea, Cioloş a susţinut că preşedintele Klaus Iohannis a jucat un rol extrem de important în înlocuirea USR cu PSD.

„Nu ştiu dacă îi aparţine în totalitate, dar în mod clar preşedintele Klaus Iohannis a jucat un rol determinant şi asta o spun colegii din PNL. Şi asta e o constatare, nu e o presupunere. E o constatare din informaţii pe care le-am avut de la colegi din PNL, inclusiv anumite poziţionări mai mult sau mai puţin publice, că preşedintele Iohannis şi-a dorit această majoritate care se construieşte acuma. Nu ştiu dacă a eliminat complet posibilitatea unei refaceri a coaliţiei, dar domnul Iohannis s-a arătat nemulţumit de coaliţie înclusiv la discuţiile pe care le-am avut la consultări”, a adăugat liderul USR.

Acesta s-a declarat suprins de ieșirile dese ale președintelui Iohannis împotriva USR, mai ales de cea în care șeful statului i-a numit „crizatori”.

„Mi s-a părut acea ieşire gratuită, nu i-am înţeles logica şi motivul”, a arătat Cioloş.

