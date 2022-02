„Reforma este dificilă și are multe piedici, uneori din cele mai neașteptate locuri. O spun cu tristețe, dar nu cu resemnare. Frâna evoluției și a transformării se petrece chiar în USR, singurul partid din România care are ca agendă clară și indubitabilă reformarea acestei țări. Eu cred cu tărie că, la bază, spiritul USR – așa cum a fost și spiritul PLUS – înseamnă deschidere către societate, căutarea competenței, politica pentru alții și nu pentru sine”, a scris Dacian Cioloș, luni seara, pe Facebook, precizând că va rămâne în continuare membru al USR.

Dacian Cioloș le-a transmis colegilor săi că urmează o perioadă dificilă și trebuie „să-și recunoască problemele” pentru a fi o forță politică.

„Este imposibil să construiești un partid care să schimbe istoria unei țări dacă nu reușești să atragi alături de tine oameni care să creadă în cauza pe care o reprezinți. Suferința reflectată și în sondaje vine din faptul că perioada entuziasmului a luat sfârșit, iar acum suntem la etapa în care trebuie să construim pragmatic o forță politică menită să atragă tot mai mulți oameni dispuși să sacrifice energie și timp pentru România de mâine”, a mai spus Cioloș.

Dacian Cioloș a demisionat luni din funcția de președinte al partidului după ce Biroul Național nu a votat programul său de reforme. Interimatul va fi asigurat de Cătălin Drulă, a mai anunțat Cioloș.

Dacian Cioloș a ocupat funcția de președinte al USR timp de 4 luni. El a câștigat alegerile din octombrie cu un scor de 50,9% și l-a învins pe contracandidatul său Dan Barna care a obținut un scor de 49,1%.

