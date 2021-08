Europarlamentarul a fost confirmat cu noul coronavirus în luna martie a acestui an. Dacian Cioloș spune că a avut efecte secundare, după ce a trecut de faza de tratament.

„Fac testarea de fiecare dată când ajung la Parlamentul European și când ajung în România. În situația aceea, am făcut testarea când am ajuns la Parlament și acolo am fost descoperit pozitiv și o perioadă de 12 zile am stat acolo până am putut călători și după am venit acasă și am avut o perioadă de pauză acasă. M-am tratat acasă, dar sub supravegherea unui medic. Am avut o stare de oboseală generalizată. La plămâni m-am recuperat bine”, a transmis Dacian Cioloș.

De asemenea, întrebat dacă s-a vaccinat anti-COVID, Cioloș a spus:

„Da. Am avut și boala. (…) M-am vaccinat la sfârșitul lui iunie, după boală. A fost recomandarea medicilor să mai aștept. Vaccinarea am făcut-o cu Johnson”, a declarat Dacian Cioloș, marți seara, într-o intervenție la Digi24.

De asemenea, europarlamentarul a mai precizat că nu a avut efecte adverse.

