„Am văzut declarațiile lui Florin Cîțu încercând să se agațe de putere. Realitatea este că stătea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt două și acum se întreabă pe ce parte cade”, a scris Cioloş, pe Facebook.

Liderul USR PLUS a reacţionat în urma declaraţiilor lui Florin Cîţu care anunța că așteaptă demisiile de onoare ale miniștrilor USR-PLUS, dacă partidul depune moțiunea de cenzură.

Am primit în ultimele ore numeroase telefoane de la peneliști. Unii din tabăra Cîțu, alții din tabăra Orban. Și unii, și alții mă roagă să nu mergem mai departe cu moțiunea și încearcă să-mi explice cât de rău va fi să pice premierul. Suntem cu toții de acord că Florin Cîțu este un politician incompetent, care a aruncat totul în aer și pe care nu te poți baza. Dar, spre deosebire de ei, noi nu-l mai ținem în brațe. Dacian Cioloş:

„Singura soluție a PNL, astăzi, e să îl convingă pe Florin Cîțu să demisioneze ca să nu se facă de rușine public și să nu-i mai dea microfoane unde să mintă. Și așa electoral se îndreaptă spre un dezastru. Au posibilitatea sa facă acest lucru până la ședința Coaliției din această seară”, adaugă Dacian Cioloş.

„În ceea ce ne privește, ne asumăm moțiunea, așa cum ne-am asumat și guvernarea. Ne-am asumat să pierdem puncte electorale pentru a face ceea ce trebuie pentru România. Am pierdut electoral pentru a susține un guvern care trebuia să facă reforme, nu unul care să fure 10 miliarde de euro. PNDL 3, în forma pe care vrea să o adopte premierul, asta este. Bani pentru primarii partidului împărțiți fără criterii. Noi ne-am opus și ne vom opune hoției, pentru că România nu are bani de tocat”, a mai scris liderul USR PLUS.

