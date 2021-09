„În politică, obiectivul politic este cel determinant, nu instrumentul. Noi am spus foarte clar, din momentul în care premierul Florin Cîţu a decis să ne împingă afară din coaliţie, am spus că acest premier nu mai are susţinerea USR-PLUS”, a afirmat Dan Barna, miercuri, 29 septembrie, la RFI.

„Am fost consecvenţi în toată această perioadă, suntem singurii care nu s-au sucit, nu au spus că ba votăm, ba nu votăm, ba că îl susţinem pe premier, ba că nu îl susţinem, cum face PSD de aproape o lună şi jumătate”, a mai spus Barna.

Eu cred că această moțiune are șanse foarte mari să treacă. Dacă PSD-ul depunând moțiunea, și-o și votează, moțiunea are toate șansele să treacă, există nu doar teoretic, ci și practic, declarații explicite ale suficientor forțe din Parlament ca moțiunea să treacă. Dan Barna:

Două moțiuni de cenzură anti-Cîțu

PSD a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, marți, 28 septembrie, după ce soarta moțiunii USR-PLUS și AUR a devenit neclară, în urma deciziei CCR.

Mai exact, Curtea Constituțională a admis, în urma sesizării Executivului, că există un conflict constituțional între Guvern și Parlament, dar și în acest caz, moţiunea USR-PLUS-AUR trebuie să își urmeze traseul în Parlament.

Iar Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au stabilit ca moțiunea PSD să fie citită într-un plen reunit joi, 30 septembrie, şi apoi votată în cel de marţea viitoare, 5 octombrie.

Titlul moțiunii de cenzură a PSD: „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor”

Intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor”, moțiunea de cenzură a PSD are patru pagini, iar premierul Florin Cîțu este acuzat, printre altele, că „a sărăcit România”, că „românii se confruntă cu explozia prețurilor și a cursului valutar” și că „agricultorii țării au fost umiliți”.

Citeşte şi:

CCR admite sesizarea lui Cîțu privind moțiunea USR-PLUS și AUR, însă aceasta va merge în continuare în Parlament

Glume pe Facebook despre priza desprinsă din salonul de spital vizitat de Ursula von der Leyen. Explicațiile consilierului lui Iohannis

Guvernul Cîțu, vizat de două moțiuni de cenzură, după ce și PSD a depus una. Ciolacu: „Invit USR PLUS și AUR să o voteze pe aceasta”

PARTENERI - GSP.RO Emma Răducanu, apariție spectaculoasă în fața Familiei Regale la premiera noului film James Bond! Cum a apărut soția prințului William

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro O fetiță de 4 ani din Germania și-a ținut în viață surorile, timp de 3 zile, după moartea tatălui lor. Copilele credeau că bărbatul doarme

HOROSCOP Horoscop 29 septembrie 2021. Fecioarele ar fi bine să fie ele cele care oferă un exemplu pozitiv celor din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Un ieșean l-a luat la bătaie pe polițistul care tocmai l-a picat la examenul pentru permisul auto. Incredibil cine l-a salvat pe omul legii

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Tymbark CarboMix