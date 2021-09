„Am participat la patru sau cinci întâlniri pe care le-am avut cu Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii şi cu premierul în care Ioana a venit constant cu propuneri, cu variante – hai să stimulăm vaccinarea, hai să dăm vouchere, hai să facem acea loterie, hai să plătim personalul din centre, hai să asigurăm bugetul necesar pentru ca oamenii să fie stimulaţi să-i convingă pe oamenii din comunităţile lor, medicii de familie, să facă vaccinarea. De fiecare dată răspunsul premierului era: bine, mai discutăm, vedem, valul trei a trecut, nu o să mai fie ce a fost, nu are rost să discutăm despre valul patru”, a declarat Dan Barna, miercuri seara, într-o intervenție la postul B1TV, citat de News.

Fostul vicepremier a mai precizat că în luna iunie, atunci când propunea participarea la unele activităţi în baza certificatului verde a fost ignorat, iar acum ideile sale sunt implementate.

„A fost o miză. Câştigarea acestui congres (al PNL – n.r.) a făcut, din păcate, pentru România să fie încurajată şi promovată o atitudine – totul e roz, totul e bine, duduim, România pluteşte pe un nor de bunăstare, celelalte ţări nu se pricep, dar noi suntem unde trebuie să fim, nu eram unde trebuia să fim, am spus lucrul ăsta, am spus-o public şi eu, şi colegii mei.(…) Abordarea asta de tip Superman când era mic pe care am văzut-o în lunile astea ne costă acum foarte mult pe noi, ca ţară”, a mai explicat Barna.

Citeşte şi:

Incendii, secetă, inundații: copiii născuți azi vor trăi de șapte ori mai multe episoade de vreme extremă decât bunicii lor

Cum a influențat doza 3 numărul de vaccinări. Graficul imunizărilor, în a doua zi de administrare a „boosterului”

Școlile rămân deschise și peste pragul de 6 la mie, anunță ministrul Sorin Cîmpeanu

PARTENERI - GSP.RO O vedetă din anii 2000 își dezvăluie rușinea că este „sărac”: „Mâncam paste cu varză 7 zile din 7”. A ajuns chiar să cerșească mâncare de la prieteni

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro Casa miracol din La Palma, curtea și viile au fost distruse de lavă până la urmă: ”Suntem devastați. Am pierdut totul”

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2021. Balanțele vor avea ocazia să privească cu alți ochi, mai detașați, anumite probleme neînțelese

Știrileprotv.ro Un ieșean l-a luat la bătaie pe polițistul care tocmai l-a picat la examenul pentru permisul auto. Incredibil cine l-a salvat pe omul legii

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Tymbark CarboMix