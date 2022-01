Invitat în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc, Dan Capatos a vorbit și despre problemele de sănătate cu care se confruntă. În urmă cu aproximativ 3 ani, atunci când a fost într-o vacanță în Italia, el a suferit un atac cerebral. Prezentatorul de la Antena Stars a dezvăluit că a crescut numărul medicamentelor, iar acum ia 7 pastile pe zi.

Dan Capatos suferă de hipertensiune, iar după episodul îngrijorător din Italia stă mereu cu un anumit medicament în geantă. Moderatorul emisiunii „Xtra Night Show” recunoaște că și programul său încărcat contribuie la degradarea stării sale de sănătate.

„Nu am schimbat nimic. Mănânc sărat, deși nu am voie. Programul este de așa natură încât nu mă pot odihni decât 4 ore pe noapte. Nu am schimbat nimic. Singurul lucru pe care l-am schimbat este că am mai băgat 3 medicamente, adică am 7 acum. Eu ca să pot să trăiesc de pe o zi pe alta… Hipertensiune am. Atunci am avut atac cerebral ischemic tranzitor. Adică un sfert de oră am fost pe stânga paliu… Mi-am revenit. Adică nu am rămas definitiv. Când vezi moartea cu ochii, te sperii pentru tine. Frica de moarte nu îți mai conferă altruismul și generozitatea de a te mai gândi la alții, cred eu. Când simți că poți să mori… Eu stăteam cu pastilele sub limbă, nu îmi mai simțeam partea stângă, și ziceam: «Hai să vedem cine câștigă: boala sau pastila». Eram și în Italia. Nu a fost prima. Asta e pe un lanț trofic de multe puseuri, dar eu… Eu am și acum pastila. O am în geantă tot timpul. Are un efect să îți coboare repede tensiunea. La mine deja se instalase atacul cerebral. Ideea era dacă se sparge vasul sau… Dacă se spărgea rămâneam praf pe stânga. Eram și undeva în Italia, abia aterizasem, într-o zonă destul de prost reprezentată medical. Spaima reală te face să te blochezi. S-a întâmplat acum trei ani când plecam într-o vacanță. (…) E clar că ritmul acesta contribuie foarte mult la degradarea mea medicală”, a spus Dan Capatos.

Dan Capatos e mulțumit de salariul de la Antena Stars

Dan Capatos este mulțumit de salariul pe care îl are la „Xtra Night Show” și nu se plânge deloc de banii pe care îi primește de la Antena 1.

„Am avut tot timpul impresia că nu pot să fac bani, dar dacă aș spune treaba asta ar suna mercantil și infantil. Nu cred că asta mi-aș dori neapărat. (…) Nu vreau să se înțeleagă greșit. Pentru nivelul de salarizare din România, totul e ok. Și chiar nu vreau să se simtă nimeni rău, prost, jignit. Simt că nu pot să… Întotdeauna am simțit că nu sunt genul care ar putea să facă milioane. Mă învârt într-un cerc cu foarte mulți milionari și văd cât de ușor fac banii, iar eu nu am abilitatea asta. Nu mă plâng! Am cât am nevoie pentru mine și familia mea. Am o mașină, o casă și-mi permit două vacanțe pe an. Nu ar trebui să cer mai mult”, a declarat Dan Capatos în podcastul lui Codin Maticiuc.

