Anterior, Adrian Veștea a declarat că nu renunță, iar termenul limită pentru ca acesta să-și depună mandatul a expirat.

„Biroul Politic Național al PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul, ținând cont de faptul că nu are sprijinul PNL”, a declarat Dan Motreanu.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 22% (2.573 voturi) ✓ NU 78% (8.883 voturi)

Loading ... Loading ...

Motreanu a reiterat că PNL nu va susține un guvern condus de Veștea și a cerut președintelui României să convoace noi consultări pentru stabilirea unei soluții politice clare, în contextul în care tensiunile interne din partid continuă.

„PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democrația înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetățeni, nu decizii luate în mod secret”, a declarat Dan Motreanu.

Acesta a subliniat că Biroul Politic Național al PNL a decis să nu colaboreze cu PSD și a criticat nominalizarea lui Adrian Veștea drept o încălcare a spiritului democrației parlamentare și a regulilor interne ale partidului.

În ciuda expirării ultimatumului, Adrian Veștea a refuzat pentru a doua oară să renunțe la nominalizarea sa.

„PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul, ținând cont de faptul că nu are sprijinul PNL”, a precizat Motreanu.

Secretarul general a avertizat că orice membru al partidului care acceptă funcții guvernamentale fără mandatul PNL va fi exclus.

„Parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veștea. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus”, a punctat Motreanu.

De asemenea, el a cerut reluarea dialogului politic pentru a identifica soluții viabile.

„Considerăm necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către președintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluții clare și asumate. Toate opțiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord național care să asigure stabilitatea țării. PNL trebuie să rămână un partid liber și fidel propriilor decizii”, a afirmat acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE