Dan Negru a ieşit să ia prânzul alături de un prieten în Centrul Vechi al Capitalei, însă în timp ce mergea pe stradă realizatorul TV a fost atacat de o femeie care a aruncat înspre el cu o piatră. Vedeta TV a postat evenimentul pe pagina sa de Facebook.

„Andreo e un tip născut in Istanbul care trăiește peste tot in lume. La vreo 40 de ani , omu’ e consultant tv cu doctoratul luat in jurnalism. Nu-i arăt fața din respect dar e genul intelectual , slăbuț, cu ochelari à la John Lennon.

Am ieșit să mâncam in Centrul Vechi și când a vrut să pozeze o clădire, zvrrrrrrrrrrr….ne-am trezit ciuruiți de pietre. De asta zic , adrenalina pe care o gasești la noi, n-o găsești in Barcelona, Milano sau Londra. #româniapitorească”, a scris Dan Negru pe Facebook

Citeşte şi:

Mărturiile românilor care lucrează la căpșuni în Spania: “Cum strângi un ban, cum apare ceva. Zici că dai înapoi, nu dai înainte niciodată”

413 cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore, în România. Cifrele au scăzut, dar și numărul testelor este mult mai mic

PARTENERI - GSP.RO Declarație de dragoste în direct pentru Alexa. Anamaria Prodan a recunoscut: "Laur știe!”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce dramă pentru Carmen Iohannis. Soția președintelui, momente tulburătoare. E oribil ce i s-a întâmplat

HOROSCOP Horoscop 13 iulie 2020. Gemenii au capacitatea de a se concentra pe ce îi interesează