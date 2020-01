De Ana Hațeg,

”Guvernatorul a spus că este nevoie de o creștere a pensiilor și va trebui să aibă loc. Din păcate toată discuția legată de creșterea de pensii s-a axat pe cifra aceasta de 40%”, a declarat Suciu, adăugând că ”Nu există un fundament economic bine stabilit pentru acest procent”.

”Nu vedem motive pentru care să existe o amânare a creșterii punctului de pensie, întrebarea este dacă cifra de 40% este cea adecvată sau nu”, a explicat reprezentantul BNR.

Întrebat cât ar trebui să fie creșterea punctului de pensie, economistul spune că ”Nu am făcut un calcul și nici nu am spus că nu va fi o creștere cu 40% ci că această creștere nu are o fundamentală și se bazează pe o îndatorare suplimentară a statului”.

În ceea ce privește urmările unei astfel de creșteri, Suciu spune că se va ajunge ca veniturile țării să fie blocate în dobânzi și împrumuturi.

”Consecințele unei creșteri nesusținute vor fi foarte greu de preluat în anii care vin. Pentru că nu vorbim doar de anul acesta. Anul acesta poate că există resurse financiare, se găsesc, se fac eforturi, dar sunt doar 4 luni în care pensiile sunt crescute. Nu am văzut o proiecție pe care să o luăm ca fiind aproape certă și să spune că vom putea cu ușurință s susținem o astfel de creștere.

Recomandări Reacția chirurgului Beuran după ce a văzut imaginile publicate în cazul femeii care a ars pe masa de operație

O creștere a îndatorării înseamnă o creștere a deficitului. Asta înseamnă o înrăutățire a condițiilor de împrumut pentru România. În consecință, bună parte din veniturile țării se vor duce pe dobânzi și pe împrumuturi, în consecință, bună parte a acestor venituri vor fi blocate la mantinelă ani de zile și vor fi semne serioase în întrebare în legătură cu capacitatea României de a se împrumuta pe piețele externe la dobânzi rezonabile.

În momentul în care ți-ai blocat toți banii în dobânzi și împrumuturi, nu îți rămâne mare lucru pentru a face și dezvoltare și a susține celelalte cheltuieli publice”.

Citeşte şi:

Documentele MAE român arată că Meleșcanu a mințit și în 1989, și acum. În fața diplomaților străini, el numea crimele de la Timișoara ”zvonuri colportate în scopuri dușmănoase”

Am mers pe urmele unei reclame înșelătoare apărute în propriul ziar, după sesizarea unui cititor. Cum sunt escrocați oamenii cu ochelari-binoclu „miraculoși”!

Donald Trump: ”Iranul pare că dă înapoi. Voi cere NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu”. Noi sancțiuni pentru Teheran

GSP.RO Un interlop l-a prins în fapt pe un fotbalist cu sotia lui. Caz halucinant in Vaslui: "L-a scos în chiloți, în stradă, și i-a pus pistolul la tâmplă”