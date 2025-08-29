Dan Tanasă (AUR) susține că a fost amenințat, dar adresa de e-mail a expeditorului conține numele său. Cum se apără

Tanasă a postat o captură de ecran a e-mailului și a întrebat: „Voi cum ați reacționa la asta?”. Doar că în captură se observă că adresa de mail este „tanasa.dan@proton.me”, adică una care conține numele lui.

Așa arată mailul

Ulterior, Dan Tanasă a susținut că nu și-a trimis singur mail de amenințare, potrivit Digi24: „Cum să îmi trimit eu singur amenințări? (…) Habar nu am ce e proton. Nu sunt cretin să îmi trimit singur amenințări”.

Tanasă este cel care a lansat un mesaj controversat acum 10 zile. Într-o postare pe Facebook, le-a cerut oamenilor să refuze comenzile dacă sunt livrate de un angajat străin, de exemplu din Asia sau Africa, pentru a nu mai „încuraja importul de muncitori necalificați”. După câteva zile, un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față de un tânăr din București care l-a filmat.

