Dăncilă răspunde scrisorii lui Iohannis. Premierul spune că se lucrează la un pachet de măsuri pentru îmbunătățirea procesului electoral

„Imediat după alegerile europarlamentare, am cerut MAI şi MAE să analizeze organizarea şi desfăşurarea votului, ce nu a mers bine şi care sunt soluţiile pentru a asigura dreptul la vot cetăţenilor. Avem în lucru, într-un stadiu avansat, un pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea procesului electoral, astfel încât cetăţenii din ţară şi din afara graniţelor să-şi poată exercita dreptul la vot în condiţii cât mai bune. Luăm în calcul prelungirea duratei votului pe mai multe zile, extinderea votului prin corespondenţă şi orice alte măsuri care să contribuie la o mai bună desfăşurare a procesului de vot”, a spus Dăncilă în debutul şedinţei de guvern.



Ea a salutat iniţiativa Parlamentului de a constitui o comisie pentru îmbunătăţirea legislaţiei electorale.



„Vreau să transmit un mesaj ferm: Guvernul are toată deschiderea pentru dialog şi consultare cu toate instituţiile publice şi cu factorii interesaţi în găsirea soluţiilor celor mai potrivite pentru asigurarea dreptului la vot. Ne-am bucura dacă din partea preşedintelui României şi a partidelor de Opoziţie am avea un proiect concret, pe care să şi-l asume şi care să rezolve problemele din diaspora, pentru că cel mai uşor este să critici, mai greu este să vii cu soluţii”, a mai spus Dăncilă, potrivit Agerpres.



Premierul a reiterat că, în situaţia în care Opoziţia şi preşedintele Iohannis vor considera că este nevoie ca numărul secţiilor de votare să fie suplimentat, Guvernul va oferi finanţarea necesară pentru organizarea de noi secţii.

Miercuri, președintele Iohannis a trimis o scrisoare deschisă către premierul Viorica Dăncilă şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, în care le cere să ia măsuri pentru ca situaţii precum cozile de la alegerile europarlamentare, de la secţiile de votare din diaspora, să nu ai aibă loc.



