„Nu vom renunţa la ordonanţă. Am văzut ieşiri în spaţiul public care solicitau să renunţăm la această ordonanţă în totalitate. Am spus întotdeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm şi la lucrurile bune, din dorinţa unora de a face acest lucru. Mai vreau să spun un lucru legat de acest aspect: poate unele lucruri nemulţumesc. Argumentate, ele pot fi schimbate şi cred că dialogul este foarte important”, a spus Viorica Dăncilă, după ședința PSD.

Ea a adăugat că, înainte de adoptarea actului normativ, ministrul Justiţiei s-a consultat cu cei din sistemul judiciar, iar ea a decis să se implice doar după ce s-au exprimat numeroase nemulţumiri.

„O să mă întrebaţi de ce acum dialogul şi nu înainte. Eu cred că înainte dialogul ţine de ministrul de resort. Primul-ministru poartă acest dialog atunci când în spaţiul public apar nemulţumiri şi este nevoie de intervenţia primului-ministru. Eu am înţeles că domnul ministru a avut discuţii, vom vedea acum, la această reuniune, în ce au constat aceste discuţii. Mai mult decât atât, spunem că justiţia trebuie să fie puternică în România şi sunt de acord cu acest aspect. Justiţia trebuie să fie independentă şi puternică, dar, în acelaşi timp, fiecare cetăţean al României trebuie să respecte legile”, a mai spus Viorica Dăncilă.

„Vreau să văd care sunt punctele care a creat această nemulţumire”, a spus Dăncilă.

Întrebată dacă îşi asumă răspunderea pentru această ordonanţă, Dăncilă a spus: „Oportunitatea unei astfel de decizii o decide premierul, dar o decide la propunerea ministrului de resort. Aprecierea este la nivelul întregului guvern. Am considerat că nu violența sau jignirile sunt lucrurile care vor schimba țara în bine. Am văzut la Ministerul Justiției cum s-au manifestat unele persoane. Nu cred că prin agresarea presei,societatea duce la respectarea democrației. Cred că ar trebui o solidaritate a presei, în special după ce am văzut seara trecută la protest. Pentru mine este de neacceptat”, a spus premierul, referitor la protestele din ultimele zile, precum și la incidentele din faţa Ministerul Justiţiei, unde mai mulţi protestatari au aruncat cu ouă, ketchup şi muştar.

Şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea a comentat efectele OUG 7/2019. Întrebat ce şanse sunt în privinţa abrogării acestei ordonanțe de urgență, care a dus la proteste ale magistraţilor în toată ţara, Dragnea a spus: ȚDin câte am înţeles, astăzi după-amiază e o întâlnire organizată de primul-ministru cu asociaţiile de magistraţi, cu CSM-ul cred. Şi, în funcţie de ce se va discuta acolo, se va lua o decizie”.

Potrivit acestuia, cei care nu au declinat invitaţia premierului sunt interesaţi de un dialog pe această temă. „Eu cred că este un demers foarte bun”, a adăugat Dragnea.

Premierul a invitat reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și ai asociațiilor de magistrați, luni, de la ora 15.30, la Palatul Victoria, la discuții despre OUG 7/2019 prin care au fost modificate legile justiției și care au dus la proteste ale procurorilor și judecătorilor, ale societății civile și ale Opoziției.

