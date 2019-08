De Valentina Postelnicu, Eli Driu (foto),

„Acest Congres este despre România şi despre noi, PSD, despre cum ne scriem, pe mai departe, povestea şi cum scriem istoria ţării”, a spus aceasta.

Viorica Dăncilă a afirmat că unitatea va fi cheia succesului la prezidenţiale.

„În această campanie ne vom pune nu doar solidaritatea, ci şi credinţa şi curajul”, a spus ea.

Sunt un om dintre oameni. M-am născut într-un oraş mic, am fost opt ani profesor de liceu. Astăzi sunt soţie, sunt mamă, am o familie care mi-a stat mereu alături Viorica Dăncilă

„Cred că în familie, cred în Dumnezeu, cred în muncă şi cred în cinste. Cred enorm în oameni, în poporul român care ştiu că merită şi poate întotdeauna mai bine. Orice decizie pe care am luat-o a fost pentru a ajuta mame, tineri, copii şi pensionari. Sunt şi voi rămâne mereu alături de oameni. Asta cred că e menirea omului politic. Asta cred că e misiunea social-democraţiei. De aceea suntem aleşi, de aceea guvernăm, de aceea conducem ţara. Ca să aducem dreptate, echilibru şi progres în societate. Eu nu mă lupt împotriva nimănui, ci pentru români, pentru fiecare român”, a continuat premierul.

Ea a arătat că a plecat de la baza partidului.

„Am lipit afişe, am fost simplu membru de partid, consilier local şi judeţean din partea PSD, am condus organizaţia de femei şi am fost membru al PE timp de 9 ani, de unde am plecat pentru a conduce Guvernul României”, a mai spus ea.

„Sunt un om plecat de jos”, a declarat Dăncilă, spunând că a muncit pentru lucrurile în care a crezut.