Shaji, un specialist în îngrijire, a ajuns în Marea Britanie pe baza unui certificat de sponsorizare aprobat de Ministerul Afacerilor Interne, în cadrul unui program de vize post-Brexit.

Deși țara se confruntă cu un deficit major de personal medical, compania din Staffordshire nu i-a oferit niciun loc de muncă timp de un an, lăsându-l într-o situație financiară critică.

Shaji, absolvent de informatică și fost lucrător în domeniul sănătății în India, a investit 17.000 de lire sterline, aproape 20.000 de euro, pentru a fi angajat prin intermediul unor agenții de recrutare.

El a cumpărat o mașină și a urmat cursuri online pentru a fi pregătit să lucreze, dar s-a trezit forțat să bea apă de la robinet și să consume produse expirate pentru a supraviețui.

„Nu mă așteptam ca în Marea Britanie nimeni să nu se preocupe de soarta migranților”, a declarat el în fața instanței.

Organizația caritabilă Work Rights Centre, care l-a susținut pe Shaji în proces, a atras atenția asupra abuzurilor frecvente la care sunt supuși migranții din sectorul îngrijirii.

„Am văzut numeroase cazuri în care li se vinde visul britanic, iar apoi sunt abandonați de angajatori și stat”, a declarat Dora-Olivia Vicol, director executiv al organizației.

Tribunalul a decis, în luna mai, ca Shaji să primească 8.700 de lire sterline (10.000 de euro) pentru cheltuieli judiciare și 28.843 de lire (33.300) pentru salarii restante, concedii și compensații pentru încălcarea contractului.

Judecătoarea Kate Edmonds a subliniat că reclamantul „a făcut tot ce era necesar pentru a începe munca”, dar compania nu i-a oferit nicio oportunitate.

În apărarea sa, Swan Care Solutions Ltd a susținut că i-a propus lui Shaji să lucreze pe bază de plăți în numerar și să beneficieze de ajutor de la băncile alimentare în perioadele dificile. Compania nu a făcut nicio declarație oficială după verdict.

În aprilie 2024, Shaji a reușit să obțină un alt loc de muncă, dar problemele de sănătate l-au forțat să se întoarcă în India.

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