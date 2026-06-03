Stratul ceramic „frit” este o vopsea specială, pe bază de particule ceramice și sticlă pisată, care este aplicată pe geamuri și apoi topită la temperaturi înalte (în jur de 700°C). Prin această topire, stratul devine inseparabil de sticlă, creând o bandă sau un model permanent, rezistent la zgârieturi, raze UV și fluctuații de temperatură.

Punctele negre de pe marginea parbrizului sunt mai mult decât un element de design. Ele au un rol tehnic vital. Aceste puncte sunt parte din marginea ceramică a parbrizului, cunoscută sub denumirea de „Frit” în industria auto.

Funcția principală a acestui strat este să protejeze adezivul utilizat pentru fixarea sticlei pe caroseria mașinii. Expunerea constantă la razele UV ar putea degrada acest adeziv, ducând la slăbirea fixării dintre sticlă și caroserie. Fără această protecție, căldura și lumina solară ar putea deteriora structura adezivului, explică specialiștii.

Rolul punctelor în reducerea tensiunilor

Punctele nu sunt doar funcționale în protejarea adezivului; ele ajută și la prevenirea problemelor cauzate de diferențele de temperatură. Zonele negre ale sticlei absorb mai multă căldură decât cele transparente, ceea ce poate duce la tensiuni în material.

„Punctele creează o tranziție lină între zonele opace și cele transparente, distribuind căldura uniform și reducând riscul de fisuri sau deformări”, experții.

De ce dimensiunea punctelor variază

Dacă priviți cu atenție, veți observa că punctele sunt mai mari către interior și mai mici către exterior. Această variație ajută la crearea unui aspect vizual plăcut și la tranziția uniformă între marginea neagră și sticla transparentă.

„Fără această gradare, contrastul ar fi mult mai dur”, spun experții.

Utilitatea zonei negre din spatele oglinzii

În plus, multe mașini au o zonă neagră mai mare în spatele oglinzii retrovizoare. Aceasta maschează senzori, camere sau sisteme de detectare a ploii, contribuind la reducerea reflexiilor deranjante.

Această zonă este strategic concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și confortul vizual al șoferului.