După ce a crescut singură 5 copii și a lucrat de la vârsta de 14 ani, pensia sa actuală nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile din unul dintre cele mai scumpe orașe din Germania.

Christa Zimmerer primește o pensie de aproximativ 1.300 de euro, la care se adaugă un ajutor pentru locuință de 330 de euro.

După ce plătește chiria și alte cheltuieli esențiale, îi rămân doar 350 de euro pentru cheltuielile zilnice.

Locuiește în cartierul Westend, unde beneficiază de mese accesibile oferite de organizația Caritas-Alten, dar trebuie să economisească constant.

Viața sa a fost marcată de sacrificii și pierderi. Rămasă văduvă la 38 de ani, a crescut singură copiii, iar mai târziu a găsit din nou iubirea, trăind alături de partenerul său timp de aproape 30 de ani.

După decesul acestuia în 2019, a fost nevoită să se descurce, din nou, singură. Christa Zimmerer a refuzat mult timp să solicite ajutor social, preferând să lucreze pe două posturi pentru a-și menține independența.

„Undeva trebuie să ai onoarea ta!”, explică senioara. În ciuda dificultăților financiare, Zimmerer apreciază faptul că locuința sa este relativ accesibilă pentru standardele din München. Ea își gătește singură, folosind produse ieftine și se bazează pe mesele oferite de Caritas-Alten de luni până vineri.

Pensia netă medie pentru limită de vârstă în Germania este de aproximativ 1.150 – 1.200 de euro pe lună. Valoarea diferă însă semnificativ în funcție de sex, stagiul de cotizare și regiune, majoritatea pensionarilor având nevoie de venituri suplimentare (pensii private sau economii) pentru a se întreține.

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