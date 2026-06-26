„Chemarea la rugăciune nu ar trebui să se audă deasupra acoperișurilor din Danemarca”

„Chemarea la rugăciune nu ar trebui să se audă deasupra acoperișurilor din Danemarca”, a declarat ministrul, pentru agenția de presă Ritzau.

„Nu își are locul în Danemarca și nu ar trebui să existe niciun dubiu dacă ai ajuns într-o suburbie a Islamabadului atunci când te plimbi prin Danemarca”.

În unele orașe, precum Copenhaga, regulamentele locale interzic deja difuzarea chemării la rugăciune prin difuzoare în minarete, din cauza limitărilor stricte privind zgomotul. În plus, există temeri legate de o presupusă „islamizare” treptată a spațiului public, a mai spus Bødskov, adăugând că „aceasta ocupă prea mult spațiu public”.

Nu este prima inițiativă de acest fel în Danemarca

Este a treia tentativă a unui ministru danez al imigrației de a crea un cadru legal pentru interzicerea Adhan-ului, după eforturi similare ale social-democraților în 2020 și 2025. Chemarea la rugăciune, efectuată de cinci ori pe zi, este o practică tradițională musulmană menită să-i invite pe oameni la moschee.

Orice interdicție ar putea întâmpina piedici juridice. Constituția daneză garantează dreptul la libertatea religioasă și la practicarea cultului în public. Totuși, există excepții, inclusiv interdicții asupra predicilor anti-democratice sau a donațiilor către grupuri interzise. Guvernul analizează acum modul în care echilibrează libertățile religioase cu drepturile rezidenților care locuiesc în apropierea moscheilor.

Danemarca a devenit cunoscută pentru politicile sale restrictive de imigrație sub conducerea premierului Mette Frederiksen. În decembrie 2025, Frederiksen a început al treilea mandat.

Sub legile denumite „ghetou”, autoritățile daneze pot reloca migranții din cartierele cu o concentrare mare de rezidenți străini. De asemenea, solicitanții de azil trebuie să-și predea bijuteriile și alte bunuri valoroase pentru a acoperi costurile de întreținere sau nu primesc sprijin financiar dacă cererea lor este respinsă.

În Danemarca trăiesc aproape 270.000 de musulmani

În Danemarca, o țară cu o populație de aproximativ 6 milioane de locuitori, trăiesc aproape 270.000 de musulmani. Există aproximativ 100 de moschei, inclusiv Marea Moschee din Copenhaga, care, conform unui acord cu autoritățile locale, nu emite chemări la rugăciune în aer liber.

În alte țări, precum Germania și Marea Britanie, există deja reguli stricte privind orele și volumul chemărilor la rugăciune pentru a nu deranja vecinii care nu sunt musulmani.

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