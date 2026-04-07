Noul parc numit după Donald Trump va fi amplasat lângă parcul Tudor Arghezi, iar proiectul coincide cu celebrarea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA.

„Noul parc, pe care îl amenajăm lângă parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important şi va purta numele actualului preşedinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei şi valorilor comune care ne unesc”, a transmis Daniel Băluță, marți, pe pagina de Facebook.

Primarul de la sectorul 4 din București a menționat că inițiativa subliniază legătura dintre România și SUA, iar locuitorii din Capitală „pot deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni”.

Daniel Băluță spune că a avut întâlniri recente cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimis special al SUA pentru parteneriate globale, și cu ambasadorul american în România, Darryl Nirenberg.

Noul parc din zona Metalurgiei este considerat un cadou simbolic pentru președintele SUA, Donald Trump, a cărui zi de naștere este în luna iunie, a spus Zampolli.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE