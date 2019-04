UPDATE. Daniel Barbu a declarat, la ieșirea de la DNA, că că nu era în atribuţiile sale să demareze controale în instituţie, precizând însă că fiecare partid cheltuieşte banii cum consideră oportun, potrivit normelor legale.

„E legea care spune cum se cheltuiesc banii. În mod precis. Presupun că se poate autosesiza în orice materie (DNA- n.r.), nu am idee dacă în această materie trebuia să nu se autosesizeze. Fiecare partid cheltuieşte banii cum consideră oportun, potrivit normelor legale. Nu era în atribuţiile mele să fac un control, era un departament autonom, deci eu personal, până nu există un raport al departamentului de control, pe linia AEP, probabil, o analiză a DNA. Am văzut că domnul Drăghici spune că sunt legale, alţii că sunt ilegale, nu pot să mă pronunţ. Nu a fost nici atunci, acum e cu atât mai puţin în competenţa mea. Nu mi-e teamă să vorbesc despre nimic, dacă vorbesc cu convingere sau despre ceva asupra căruia am cunoştinţă. În această materie, nu am cunoştinţă”, a spus Barbu, potrivit Mediafax.

Daniel Barbu a fost șef al Autorității Electorale Permanente din mai 2017 până în februarie 2019, iar în prezent este candidat din partea ALDE la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Trezorierul PSD a fost pus sub urmărire penală la începutul lunii aprilie. Anchetaă procurorilor vizează modul în care Drăghici a intermediat achiziționarea unui imobil în valoare de peste 500.000 de euro, sumă care urma să fie achitată atât cu bani pe care îi gestiona în calitate de trezorier, dar și cu fonduri proprii.

„În calitate de trezorier al unui partid, având atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și fondurilor bănești aparținând formațiunii politice respective, suspectul și-ar fi însușit suma de 380.000 euro prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, având un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenită din subvenții în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parțială în proporție de peste 2/3 a unui imobil”, se arată în comunicatul DNA.

Luni, DNA a dispus extinderea urmăririi penale față de Mircea Drăghici, cu privire la săvârșirea unei alte infracțiuni de delapidare.

Foto: Hepta

Citește mai multe despre daniel barbu și DNA - Direcția Națională Anticorupție pe Libertatea.