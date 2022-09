”Am fost pur şi simplu foarte norocos că am făcut parte dintr-un proiect, Jocurile Olimpice, şi că am avut şansa să lucrez cu ea la ceva care a bucurat, a plăcut şi a adus zâmbetul pe buze multor oameni”, a spus Daniel Craig, la premiera peliculei ”Glass Onion: A Knives Out Mystery”, la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto.

Momentul de pe stadionul Olimpic din Londra a fost precedat de un film de trei minute cu regina Elisabeta a II-a și ”James Bond”, interpretat de Daniel Craig. În film, cei doi s-au întâlnit la Palat, înainte de a se parașuta simultan dintr-un elicopter pe stadion. Saltul cu parașuta a fost efectuat de o dublură.

I think Queen Elizabeth had a great sense of humour and she was a good sport. She proved this when she made her grand entrance to the London 2012 Olympics alongside Daniel Craig as James Bond.

This was absolutely magnificent.

#RIPQueenElizabeth #QueenElizabeth #JamesBond pic.twitter.com/T9gKTcQzdU