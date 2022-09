Momentul de pe stadionul Olimpic din Londra a fost precedat de un film de trei minute cu Maiestatea Sa și iconicul James Bond, interpretat atunci de Daniel Craig, cei doi întâlnindu-se la Palat înainte de a se parașuta simultan pe stadionul olimpic.

Proiectul, condus de regizorul laureat cu Oscar Danny Boyle, a fost unul pe care regina l-a ținut secret chiar și față de apropiații din familia regală, potrivit unui episod din The Reunion, de la BBC Radio 4, care a comemorat cea de-a 10-a aniversare a momentului.

„Regina nu a spus niciodată familiei ei că va face filmul”, a declarat managerul de producție Sam Hunter. „Asta a fost una dintre condiții, când a fost de acord să participe. Așa că atunci când ea vine și se așază, cei din familie exclamă: «Ah, drăguț»”, a mai spus Hunter.

Stephen Daldry, care lucra ca producător executiv al evenimentului, a spus că echipa de producție a trebuit să țină secret rolul reginei chiar și față de cabinetul primului ministru David Cameron. Unii dintre acești oameni au comunicat în mod regulat cu Palatul Buckingham, așa că dacă se afla ceva, secretul putea fi aruncat în aer.

Discreția lor a dat roade atunci când filmul a fost difuzat și a avut un public de peste un miliard de oameni.

That moment when Her Majesty The Queen said 'Good Evening Mr. Bond #QueenElizabeth

În timp ce saltul propriu-zis cu parașuta, desigur, a fost efectuat de o dublură, camaraderia pe care regina și Craig au ajuns să o împărtășească a fost reală.

„Eu, la fel ca mulți, am fost profund întristat de vestea de astăzi și gândurile mele sunt la familia regală, cei pe care i-a iubit și toți cei care au iubit-o”, a spus Craig pentru Yahoo Entertainment, după moartea reginei. „Ea lasă o moștenire incomparabilă și ne va lipsi profund”.

De asemenea, Craig și regina au fost fotografiați împreună în 2006, la premiera primului film al lui Craig ca Agent 007, Casino Royale.

Ea l-a trecut oficial pe actor în decembrie, după ce acesta și-a anunțat plecarea din franciză, pe lista ei anuală de onoare de Anul Nou. Craig a fost numit Companion în Ordinul Sf. Mihail și Sf. Gheorghe pentru contribuția sa remarcabilă la film; Bond însuși câștigase onoarea în film pentru munca sa de spion.

În februarie, Craig a dezvăluit doar o mică parte din cum era regina în privat, în timpul unei apariții la The Late Show With Stephen Colbert. El a spus că ea este „foarte amuzantă, foarte amuzantă” și îi place să facă glume despre el.

„Ne făceam fotografia oficială”, a spus el despre filmările pentru Jocurile Olimpice, „și ea a spus: «Oh, nu, el este cel care nu zâmbește»”.

I think Queen Elizabeth had a great sense of humour and she was a good sport. She proved this when she made her grand entrance to the London 2012 Olympics alongside Daniel Craig as James Bond.

This was absolutely magnificent.

This was absolutely magnificent.

#RIPQueenElizabeth #QueenElizabeth #JamesBond