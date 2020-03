De Ștefan Pană,

„Statistică oficială! Dovada supremă că facem fapte bune!!”, scrie primarul.

Sursă: Daniel Florea / Facebook

Statistica arată că cele mai multe cazuri sunt în Sectorul 2 (116). Sectorul 1 are 24 de cazuri, Sectorul 6 are 14 cazuri, Sectorul 4 are 11 cazuri, iar Sectorul 3 are 6 cazuri.

Daniel Florea a trimis zilele trecute pungi cu fructe către locuitorii din Sectorul 5. În urma acţiunii, procurorii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, întrucât „voluntarii” trimiși pe teren cu produsele nu beneficiau de mijloace de protecție împotriva contaminării cu noul coronavirus.



GSP.RO Mircea Badea, oprit în trafic de filtrul de Poliție: „Discuția a fost superbă. Tremura tot, săracul”

HOROSCOP Horoscop 26 martie 2020. Capricornii au nevoie de liniște în familie