Funeriu: Georgescu a avut contracandidați slabi

Întrebat dacă şi Călin Georgescu ar trebui să candideze, Daniel Funeriu a răspuns afirmativ, precizând că împotriva acestuia nu există probe.

„Da, pentru că, binenţeles, dacă nu există probe irefutabile asupra problemelor legate de domnul Georgescu, probe pe care eu nu le-am văzut până acum, în integralitate. Eu vreau să îl înving pe domnul Georgescu în alegeri libere”, a declarat Daniel Funeriu.

Fostul ministru al Educației, Cercetării și Inovării din România a mai arătat că l-a numit pe Călin Georgescu „Guru cu zorzoane”, adăugând că acesta a avut un asemenea scor pentru că a avut contracandidaţi slabi.

„Este unul dintre motivele pentru care intru în această competiţie, pentru că e posibil să am multe defecte, dar eu nu sunt un om slab. Nefiind un om slab, eu cer CCR să îi lase să candideze pe toţi cei care nu sunt condamnaţi penal şi nu li s-a luat acest drept printr-o condamnare definitivă, pentru că am încredere în discernământul românilor, şi trebuie să câştige candidatul care are cea mai mare legitimitate, obţinută prin vot”, a explicat Daniel Funeriu.

Crin Antonescu și sistemul „defect”

Potrivit acestuia, sistemul care a dus la candidatura ipotetică a lui Crin Antonescu este unul defect, pentru că este „un sistem de contraselecţie, care a făcut ca în fruntea ţării să ajungă, de mulţi ani, elite extractive, oameni slabi care extrag resurse pentru ei şi partidul lor”.

Recomandări Gigi Becali, în genunchi, în pantaloni de piele și bocanci, la slujba de Bobotează

„Crin este un produs al acestui sistem de contraselecţie”, a declarat Daniel Funeriu despre Crin Antonescu.

În ceea ce privește propria candidatură, Daniel Funeriu a afirmat că este „un candidat independent, pentru că Constituţia cere unui preşedinte să vorbească cu partidele cu care trebuie să colaboreze, odată ce este în funcţie”.

„Eu nu sunt emanaţia niciunui partid, nu sunt emanaţia nimănui, în afară de mintea şi braţele mele”, a mai transmis Daniel Funeriu la Digi24.

Despre o posibilă candidatură din partea actualei coaliţii de guvernare, Funeriu a declarat că a avut câteva discuţii şi a fost sunat de ”câţiva oameni înalţi din această alianţă”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News