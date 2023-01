Potrivit rechizitoriului, Onescu, 29 de ani, şi alţi patru jucători care evoluau în acea vreme la Virtus Verona au invitat în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2020 o tânără într-un apartament al unuia dintre aceștia.

Aceștia au îmbătat-o și au violat-o, potrivit jurnalului local L’Arena. Onescu este singurul care nu a întreţinut relaţii sexuale cu studenta, dar el a filmat agresiunea cu telefonul mobil, scrie publicația italiană Il Corriere del Veneto.

Ceilalți patru jucători sunt: Stefano Casarotto (26 de ani) din Veneția, Gianni Manfrin (29) din Padova, Edoardo Merci (23) din Verona și argentinianul Santiago Visentin.

Toţi au fost declaraţi vinovaţi de violenţă sexuală agravată.

Potrivit sursei citate, toți cei cinci au plătit despăgubiri tinerei, iar femeia și-a retras plângerea, numai că procesul a continuat prin autosesizarea autorităților locale de anchetă.

Avocaţii jucătorilor au anunţat că vor face apel.

Onescu, născut în Hațeg, a trecut de-a lungul carierei pe la Fidelis Andria, Rimini, US Grosetto, Dolomiti, Paganese, US Catanzaro și AS Bisceglie, potrivit GSP.

GSP.RO „Este un şoc.” Pițurcă l-a sunat pe Dragomir înainte să fie reținut de DNA. Ce i-a mărturisit

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Momente tulburătoare la DNA! Pițurcă a izbucnit în plâns! I s-a făcut rău și a avut nevoie de ajutor

Viva.ro Dan Alexa rupe tăcerea, la 4 ani de la pumnul încasat de la Anamaria Prodan: 'M-a afectat foarte mult'

Observatornews.ro Începe "epoca de aur" pentru un loc din România. Investiţii uriaşe şi mii de locuri de muncă noi

Știrileprotv.ro Animație grafică. Cum s-a produs accidentul provocat de “gheața neagră”. Marius a murit după ce a sărit în gol zeci de metri

FANATIK.RO Schimbări majore pentru 4 zodii. Februarie e luna în care o vor lua de la zero

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 1 februarie 2023. Fecioarele au nevoie de o mai bună organizare, de scopuri clare și de o minte limpede

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată